Trong sự kiện AMA (Ask Me Anything: Hỏi tôi bất cứ điều gì) diễn ra thường niên trên mạng xã hội Reddit hồi năm ngoái, tỷ phú Bill Gates đã nhận được rất nhiều câu hỏi, trong đó có một câu hỏi rất thú vị, đó là: ‘Điều gì làm ông hạnh phúc?’

Vị tỷ phú người Mỹ đã nhấn mạnh 4 yếu tố chính mang đến hạnh phúc cho bản thân.

Tỷ phú Bill Gates - người dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện

1. Luôn trung thực với cam kết của mình

Khi Bill Gates còn trẻ, ông cam kết thực hiện sứ mệnh của Microsoft là làm sao để ‘mỗi gia đình đều có 1 chiếc máy vi tính’. Để thực hiện được cam kết đó, ông đã mất nhiều năm làm việc không ngừng và cuối cùng nó cũng trở thành hiện thực.

Khi tham vọng đầu tiên của ông dần được hiện thực hóa, Bill Gates đã tìm ra một cam kết mới. Đó là việc xây dựng Qũy từ thiện Bill and Melinda Gates – nơi cam kết sẽ loại bỏ các căn bệnh truyền nhiễm như sốt rét, bại liệt cũng như cải thiện đời sống của những người nghèo nhất trên thế giới.

2. Cho đi một cách hào phóng, bất kể tài sản của bạn là bao nhiêu

Là người giàu thứ 2 thế giới sau ông chủ Amazon, Bill Gates có thể làm hoặc sở hữu bất cứ thứ gì ông muốn. Nhưng việc khiến ông phải chi trả nhiều tiền nhất lại là làm từ thiện.

Qũy Bill and Melinda Gates đã thực hiện rất nhiều hoạt động từ thiện trong những năm qua.

Năm 2006, vị tỷ phú còn thuyết phục người bạn thân của mình là Warren Buffett tặng 31 tỷ USD tài sản cho quỹ này. Một vài năm sau, cam kết Giving Pledge cũng nổi lên như một lời đề xuất với các tỷ phú khác về việc làm từ thiện.

Kể từ đó, đã có hơn 200 người giàu có nhất thế giới tham gia Giving Pledge, sẵn sàng dành phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện trên khắp thế giới.

Theo quan điểm của Bill Gates, bạn có thể cho đi bất kể bạn có bao nhiêu tài sản – trái với quan điểm thông thường là chỉ người giàu mới có thể làm từ thiện.

Nếu nghĩ rằng chỉ khi giàu, bạn mới có thể làm từ thiện thì thường tới cuối đời, bạn cũng sẽ không làm được gì cho người khác.

Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ với bất kỳ khoảng thời gian hay tiền bạc mà bạn có thể cho đi. Đến khi nhìn lại, bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mà mình làm được.

Dành thời gian cho gia đình là một trong những bí quyết giúp ông hạnh phúc.

3. Tôn trọng cơ thể mình

Là một người yêu thích môn quần vợt, Bill Gates ý thức được mối liên hệ giữa việc tập thể dục thể thao với hạnh phúc. Lợi ích mang lại từ thể dục thể thao là không thể phủ nhận: từ kiểm soát cân nặng tới giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện tinh thần và cảm xúc.

Bạn chỉ có một cơ thể, vì thế điều quan trọng là hãy coi nó như một ngôi đền.

Theo một nghiên cứu, một người trưởng thành ưa vận động sẽ có một cơ thể trẻ gấp 9 lần một người cùng tuổi nhưng ít vận động.

4. Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Chúng ta thường hay ca ngợi những người dành 60-80 tiếng/ tuần cho công việc. Đó như một dấu hiệu của sự cống hiến và thành công.

Nhưng thực tế, sự tận lực này không hề lành mạnh và bền vững. Những áp lực do công việc đang là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 ở Mỹ, thậm chí còn cao hơn bệnh tiểu đường.

Bên cạnh những tác hại gây cho sức khỏe, làm việc quá nhiều cũng đồng nghĩa với việc dành thời gian quá ít cho gia đình. Tất cả chúng ta đều chỉ có 24 giờ/ ngày.

Để có thời gian dành cho gia đình, hãy đặt ra một vài giới hạn bất di bất dịch, ví dụ như rời công sở đúng giờ, không kiểm tra email cho tới khi đưa bọn trẻ lên giường.

Cùng với đó, hãy đặt ra những quy định tương tự khi đang làm việc để có thể hoàn thành mọi thứ bạn cần trong thời gian dự kiến.

N. Thảo