Câu chuyện tình yêu của bà Mã Ngọc Cầm và Lý Ngọc Thành đã trải qua nhiều sóng gió, lời dị nghị, đàm tiếu của dân làng. Sau 17 năm sống cùng nhau, cặp đôi vẫn mặn nồng bất chấp khoảng cách 32 tuổi.

Chuyện tình "đũa lệch" khó tin

Khi còn nhỏ, Lý Ngọc Thành (sống ở Trung Quốc) vẫn gọi Mã Ngọc Cầm là dì. Bà là bạn của cha anh thời tiểu học. Tưởng như khoảng cách 32 tuổi và khác biệt thế hệ chẳng thể tìm được điểm chung giữa 2 người.

Vậy mà, không ai có thể ngờ rằng, họ có tình cảm yêu đương với nhau và thành một cặp trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Lúc họ nên vợ nên chồng, Mã Ngọc Cầm đã 59 tuổi, không thể sinh con được nữa, song Lý Ngọc Thành không hề bận tâm đến vấn đề này.

Lúc Lý Ngọc Thành thổ lộ tình cảm, bản thân bà Mã Ngọc Cầm cũng không dám tin.

Nhớ lúc đang học cấp 1, Lý Ngọc Thành lần đầu tiên gặp bà Mã Ngọc Cầm. Thời điểm đó, bà Mã Ngọc Cầm còn trẻ, tham gia đoàn kịch và đi biểu diễn phục vụ khán giả. Nhiều lần Lý Ngọc Thành dành thời gian đi xem Mã Ngọc Cầm trình diễn kịch.

Các vai của Mã Ngọc Cầm cùng tài năng mà bà thể hiện khiến Lý Ngọc Thành vô cùng ấn tượng và ngưỡng mộ.

Năm Lý Ngọc Thành 27 tuổi, Mã Ngọc Cầm đã lập một đoàn kịch để đi biểu diễn khắp nơi. Lúc đó, anh cũng xin gia nhập và theo nghiệp diễn xuất.

Hai người có cuộc sống vui vẻ bên nhau và chia sẻ video về các khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng.

Quá trình tiếp xúc, gần gũi giữa 2 người khiến Lý Ngọc Thành thương nhớ gương mặt, giọng nói và nụ cười của Mã Ngọc Cầm lúc nào không hay. Tuy nhiên, khi nghe Lý Ngọc Thành nói thật tình cảm của mình, Mã Ngọc Cầm không tin.

Trong khi Lý Ngọc Thành là trai tân thì Mã Ngọc Cầm đã có một đời chồng. Chồng và bà ly hôn từ lâu, người phụ nữ này chọn không đi bước nữa. Trước tình cảm chân thành của Lý Ngọc Thành, bà Mã đã dần xiêu lòng.

Trong lúc, cặp đôi vượt qua được khoảng cách tuổi tác lại phải đối diện với vô số lời đàm tiếu, dị nghị của người đời. Đặc biệt, gia đình Lý Ngọc Thành không chấp nhận mối quan hệ này và yêu cầu dừng lại.

Khi nghe con trai nói muốn cưới Mã Ngọc Cầm làm vợ, người cha vô cùng giận dữ. Mặc cho gia đình, cha mẹ, bạn bè ngăn cản, Lý Ngọc Thành vẫn quyết chạy theo tình yêu của đời mình. Thậm chí, anh chấp nhận cắt đứt quan hệ với cha mẹ để có cơ hội được cưới Mã Ngọc Cầm làm vợ.

Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng không tổ chức đám cưới. Hạnh phúc riêng chỉ có 2 người cảm nhận, không một lời chúc phúc từ bất cứ ai xung quanh.

Cuộc sống hiện tại ngập tràn hạnh phúc

Sau khi đến với nhau, cặp đôi "đũa lệch" làm một căn nhà nhỏ rồi tận hưởng cuộc sống an yên nơi làng quê.

Cách đây không lâu, bà Mã Ngọc Cầm bị ngã dẫn đến gãy xương. Mọi sinh hoạt, đi lại đều do Lý Ngọc Thành chăm sóc, đỡ đần mà không quản ngại vất vả. Bao nhiêu tiền bạc tích góp nhiều năm được Lý Ngọc Thành đưa ra chạy chữa giúp Mã Ngọc Cầm dần hồi phục.

Mang chút tự ti do vẻ ngoài già nua so với chồng trẻ, bà Mã Ngọc Cầm quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ không làm thay đổi số tuổi nhưng trông bà trẻ ra nhiều hơn so với trước đây.

Cuộc sống hiện tại của 2 người vẫn viên mãn bên nhau.

Mặc dù, thiên hạ nhiều người dị nghị, đàm tiếu về chuyện tình yêu kỳ lạ này song đây vẫn là đề tài được không ít công chúng quan tâm. Lý Ngọc Thành và Mã Ngọc Cầm được mời lên sóng truyền hình nhiều lần để kể về cuộc sống, chuyện tình yêu.

Lâu dần khán giả thấu hiểu tình cảm của Lý Ngọc Thành và Mã Ngọc Cầm, chúc phúc cho họ bên nhau đến lúc đầu bạc răng long.

Cho dù khoảng cách tuổi tác lớn, song ai cũng cảm nhận được tình yêu chân thành giữa 2 người. Trong ánh mắt của bà Mã Ngọc Cầm luôn tràn ngập niềm vui và sự lạc quan giữa 2 người.

Vài năm trở lại đây, Lý Ngọc Thành còn thường xuyên quay các video về cuộc sống của 2 vợ chồng lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của công chúng.

Hiện nay, Lý Ngọc Thành và Mã Ngọc Cầm vẫn hạnh phúc bên nhau. Sức khỏe của bà yếu hơn, làn da nhăn nheo theo năm tháng song người chồng trẻ vẫn chung thủy, hết mực yêu thương, chăm sóc mỗi ngày.

