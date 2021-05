Những lời chúc ý nghĩa này sẽ là món quà khiến trái tim bất cứ bà mẹ nào cũng có thể tan chảy.

1. Thank you for being such a great Mom, teacher and friend. Happy Mother’s Day!

Con cảm ơn vì mẹ là một người mẹ, một cô giáo và một người bạn vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Của Mẹ, mẹ nhé!

2. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you. Only you can complete this world. Happy Mother’s Day!

Mọi gia đình, mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi thời khắc hạnh phúc sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể biến thế giới của con trở nên hoàn thiện. Chúc mẹ Ngày Của Mẹ vui vẻ!

3. Not only a beautiful woman, a great friend and a wonderful mother, you are all this to me and much more. I am so lucky and proud to have a mom like you.

Mẹ không những là một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tốt, một người mẹ tuyệt vời mà đối với con, mẹ là tất cả. Con cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được làm con của mẹ.

4. I make this to give it to the most special woman in my life. Love you, mom!

Con làm nó để dành tặng cho người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con yêu mẹ!

5. Sending you wishes to say you blossom up the world around me! Happy Mother’s Day!

Gửi mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất để nói rằng mẹ đã làm rực rỡ thế giới xung quanh con như thế nào. Chúc mẹ hạnh phúc nhân Ngày Của Mẹ!

6. Mom, you are an amazing mother, a hero and a loving friend. Thank you for always supporting me. Happy Mother's Day! Love you, mom!

Mẹ à, mẹ là một người mẹ tuyệt vời, một người anh hùng và là một người bạn dễ mến. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ủng hộ con. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Yêu mẹ!

7. May your day be as wonderful and perfect as you are, mommy. Happy Mother's Day! Always love you!

Con xin kính chúc mẹ có một ngày thật tuyệt vời và hoàn hảo như chính con người của mẹ vậy. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Luôn yêu mẹ!

8. Mom, thank you for never leaving me when I am down. I love you so much! Happy Mother's Day!

Mẹ à, con cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã luôn ở bên cạnh con mỗi khi con vấp ngã. Con yêu mẹ nhiều lắm! Chúc mừng Ngày của Mẹ!

9. You are an angel, you make everything more beautiful and you are the most loving mother in this world. You mean so much to me, mom. I love you! Happy Mother's Day!

Mẹ là một thiên thần, mẹ khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn và mẹ là người mẹ đáng yêu nhất trên thế giới này. Mẹ là người rất có ý nghĩa đối với con. Con yêu mẹ rất nhiều! Chúc mừng Ngày của Mẹ!

10. Thank you for your never-ending love and support, mother! I hope your day will be full of love and happiness. Happy Mother's Day! Love you, mommy!

Con cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương và ủng hộ con. Con hy vọng mẹ sẽ có một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con yêu mẹ!

11. Your love is like a rainbow that brings color into my world. I am such a lucky daughter/son. I love you so much! Happy Mother's Day!

Tình yêu của mẹ giống như cầu vồng mang màu sắc tuyệt đẹp đến với thế giới của con. Con là đứa con gái/con trai cực kỳ may mắn. Con yêu mẹ nhiều lắm! Chúc mừng ngày của mẹ!

12. Thank you for your never-ending love and support Mom! I hope your day is full of love and happiness.

Con cảm ơn mẹ vì tình yêu bất tận và sự ủng hộ không bao giờ ngừng của mẹ. Con mong mẹ có một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

13. God has given me so many things to be grateful for and, Mom, you trump them all.

Chúa đã dành tặng con rất nhiều điều để trân trọng và mẹ, mẹ vượt trên tất cả.

14. I hope to be a mother like you. Strong, loving, devoted, inspiring, wonderful and cool! Happy Mother’s Day.

Con hy vọng sau này có thể trở thành một người mẹ như mẹ. Mạnh mẽ, yêu thương, sống hết mực vì gia đình, đầy cảm hứng, tuyệt vời và thật điềm tĩnh. Con chúc mừng Ngày của mẹ nhé.

Đăng Dương

