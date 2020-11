Theo báo cáo của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, lao động Vũ Thị Cẩm H. làm giúp việc gia đình tại Ả-Rập-Xê-Út từ đầu tháng 3/2017 do công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Nam Việt tuyển dụng cung ứng theo quy định. Đến tháng 11/2020, chị H. có biểu hiện nhiễm Covid-19 nên được chủ gia đình – nơi chị này làm việc đưa tới bệnh viện Đa khoa khu vực Dawadmi (thuộc TP.Riyadh, Ả-Rập-Xê-Út) thăm khám. Tại đây, chị H. được kết luận đã dương tính với Covid-19 nên được cách ly tập trung để điều trị. Mặc dù lao động H. được đội ngũ y bác sĩ địa phương tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh tình tiến triển nhanh và nặng nên chị đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21h5' ngày 16/11 vừa qua. Theo quy định hiện hành về an ninh, y tế tại Ả-Rập-Xê-Út, đối với những trường hợp lao động nước ngoài tử vong do nhiễm bệnh thì trong vòng 72 giờ nếu không hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa thi hài về nước thì chính quyền nước sở tại sẽ xử lý việc chôn cất theo phong tục của địa phương. Ngày 19/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-Rập-Xê-Út có Công điện báo về Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý lao động ngoài nước (Việt Nam). Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Lý Văn Lâm đã phối hợp với trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau và công ty Nam Việt trực tiếp đến gia đình lao động Vũ Thị Cẩm H. thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi giúp gia đình vượt qua khó khăn.