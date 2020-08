Không như tưởng tượng, những người thắng xổ số phải sống dè chừng, thấy gánh nặng vì số tiền “từ trên trời rơi xuống”.

Zing trích dịch bài đăng trên The New Zealand Herald, Time nói về chất lượng cuộc sống và cảm giác gánh nặng của những người thắng xổ số sau khi lãnh tiền thưởng.

Thắng xổ số có thể là giấc mơ với nhiều người, nhưng bất kỳ giải độc đắc nào cũng luôn đi kèm với những gánh nặng khổng lồ.

Craig Offwood, Giám đốc khu vực của Ngân hàng ANZ, cho biết việc giành được hàng triệu USD thông qua xổ số có thể làm thay đổi cuộc đời của người thắng giải. Song, nó cũng có quá nhiều rủi ro khiến người ta phải đắn đo suy nghĩ.

“Tôi đã mơ ước trúng xổ số như hầu hết mọi người. Bạn có thể nghĩ rằng nó rất thú vị mà không tiềm ẩn nguy cơ nào. Nhưng những người chiến thắng luôn có cảm giác gánh nặng”, anh nói.

Xổ số khiến nhiều người đổi đời nhưng cũng mang lại những rủi ro, nguy hiểm. Ảnh: Time.

“Tôi thà không trúng xổ số còn hơn”

Hầu hết người trúng xổ số đều rơi vào tình trạng bối rối, không xác định được mục tiêu sử dụng số tiền lớn “từ trên trời rơi xuống”. Nhiều người thì lo lắng vì sợ đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm phát hiện. Họ cảm thấy gánh nặng khi cất giấu khoản tiền khổng lồ bên mình.

Một số khác trở nên dè chừng, cảnh giác cao độ, không dám “vung tay” chi tiêu quá lớn hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt vì sợ người khác dòm ngó, nghi ngờ.

“Rất nhiều người trong số họ gặp phải chuyện không vui vì sóng gió ập tới. Có người tự sát, người thì chạy theo các giá trị vật chất. Nhiều trường hợp khác thì gặp lục đục với gia đình, ly hôn hoặc trở nên điên loạn”, Don McNay, tác giả cuốn Life Lessons from the Lottery, cho hay.

Nhiều người thắng giải đã mắc phải “lời nguyền xổ số” và gặp kết cục bi thảm.

Jane Park (17 tuổi), người từng thắng 1 triệu euro trong giải Euromillions, cho biết sự căng thẳng khi trúng số đã hủy hoại cuộc đời cô.

“Tôi cảm thấy nặng nề vì có quá nhiều tiền khi còn trẻ. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào tôi và ước có được số tiền như tôi. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không chiến thắng”, cô gái 17 tuổi nói.

Phung phí vận may, mất phương hướng cuộc đời

Theo Time, với những người không có kế hoạch cụ thể cho việc sử dụng tiền thưởng, họ rất dễ phung phí vận may của mình vào những thứ vô bổ. Tổ chức Giáo dục Tài chính Mỹ chỉ ra rằng khoảng 70% những người đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn có nguy cơ mất trắng trong vòng vài năm.

Jack Whittaker (sống tại bang Virginia, Mỹ) đã trở thành triệu phú khi trúng 315 triệu USD vào năm 2002. Bốn năm sau đó, ông tuyên bố phá sản, đồng thời mất đi 2 người thân yêu nhất là con gái và cháu gái vì sử dụng ma túy quá liều.

Ngoài ra, Whittaker cũng bị cướp 545.000 USD khi đang ngồi trong xe hơi của mình lúc rời khỏi câu lạc bộ thoát y. Ông đã đổ lỗi cho tất cả bi kịch này là do thắng xổ số, theo ABC News.

“Cháu gái tôi đã chết vì tiền. Vợ tôi ước rằng bà ấy đã xé tấm vé ngay từ khi nghe tin trúng giải, tôi cũng vậy. Tôi ghét bản thân mình hiện tại”, Whittaker bày tỏ.

Lời nguyền của xổ số khiến cuộc sống của nhiều người chiến thắng tồi tệ hơn thay vì cải thiện họ. Ảnh: ABC News.

Abraham Shakespeare bị sát hại vào năm 2009 sau khi anh trúng giải độc đắc trị giá 30 triệu USD . Kẻ sát nhân đã bắn vào ngực Shakespeare hai phát và chôn anh dưới một tấm bê tông ở sau sân nhà. Anh trai của Shakespeare, Robert Brown, nói với BBC News rằng Shakespeare luôn hối hận vì đã trúng xổ số.

Một trường hợp khác là Sandra Hayes - tác giả của cuốn sách How Winning the Lottery Changed My Life - đã phải chia số tiền 224 triệu USD cho hàng chục đồng nghiệp của mình. Điều này khiến cô thất vọng về những người thân thiết nhất với cô.

“Tôi đã phải chịu đựng lòng tham của mọi người khi họ cố gắng moi thông tin về số tiền tôi đang có. Trông họ chẳng khác gì ma cà rồng đang cố gắng hút cạn tiền của tôi", Hayes chia sẻ.

Quản lý tiền thưởng

Tuy nhiên, tiến sĩ Daniel Cesarini - đồng tác giả của nghiên cứu về cuộc sống của những người thắng giải độc đắc sau 5-22 năm - cho rằng nếu biết cách quản lý chi tiêu của mình, họ vẫn giữ được tài sản trong hơn một thập kỷ sau khi lãnh thưởng.

“Chúng tôi nhận thấy những người thắng giải lớn ít tiêu hao tiền bạc hơn người chỉ giành được một số tiền nhỏ. Họ thường cắt giảm công việc nhưng khá hiếm trường hợp bỏ việc hoàn toàn”, Cesarini nói.

Các nhà nghiên cứu cũng đo lường sự hài lòng trong cuộc sống bằng cách khảo sát những người tham gia về mức độ hạnh phúc của họ. Kết quả nhận được hầu như cho rằng việc trúng số không thay đổi trạng thái tâm lý nói chung.

Không biết cách kiểm soát chi tiêu có thể khiến người trúng giải lâm vào con đường nợ nần. Ảnh: One Lottery.

Offwood đã làm việc với một vài người trúng giải cao nhất của Lotto NZ, Powerball - những chương trình xổ số nổi tiếng ở New Zealand, Mỹ - để giúp họ đối mặt với áp lực chiến thắng và đưa ra lời khuyên về cách đầu tư thông minh.

“Nếu giành được 10 triệu USD , bạn có thể chia nhỏ số tiền ở nhiều quỹ khác nhau để tránh hoảng loạn khi giữ quá nhiều tiền trong người”, Craig Offwood nói với The New Zealand Herald.

Để giúp những người chiến thắng vượt qua thời kỳ mất phương hướng ban đầu, nhiều chương trình xổ số còn cung cấp sách hướng dẫn những việc cần làm sau khi lãnh giải thưởng.

Người đàn ông mua 25 tờ vé số giống nhau, trúng thưởng 25 lần Một người đàn ông ở Virginia đã mua 25 tờ vé giống hệt nhau cho cùng một lần quay xổ số Pick 4 và mỗi vé đã mang về cho anh ta 5.000 đô la Mỹ (116 triệu đồng).

Theo Zing