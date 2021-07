VOV.VN - Mặc dù tình trạng ghen tị với anh chị em diễn ra khá phổ biến và nhiều trẻ em phải trải qua giai đoạn này, nhưng vẫn có những phương pháp để làm giảm bớt tính xấu đó của trẻ.

Các nghiên cứu cho biết, ghen tị với anh chị em có thể khiến trẻ gây ra hành vi hung hăng và bạo lực trong gia đình.

Chấp nhận cảm xúc của trẻ

Các nhà tâm lý học nói rằng điều quan trọng là phải thừa nhận cảm xúc của trẻ. Là cha mẹ, bạn cần phải chấp nhận rằng con bạn có thể tức giận, ghen tị hoặc buồn bã.

Bạn phải thừa nhận điều đó và giải thích cho trẻ hiểu rằng cảm xúc tiêu cực là bình thường và dạy chúng cách đối phó với tiêu cực.

Dành thời gian riêng cho con

Bạn cần phân tích lượng thời gian mà mình dành cho con, sau đó, bạn sẽ có thể biết chính xác khi nào anh chị em trở nên quá khích với nhau bởi chúng cảm thấy thiếu sự quan tâm của bạn.

Khi bạn nhận thấy rằng một trong những đứa trẻ của bạn cảm thấy rằng chúng không được bạn quan tâm đầy đủ, các nhà tâm lý học khuyên bạn nên dành một ngày chỉ dành cho con. Hãy chọn trước một ngày để trẻ có thể mong đợi ngày đó.

Đừng so sánh

Đừng bao giờ so sánh anh chị em với nhau. So sánh đứa trẻ này với đứa trẻ khác có thể khiến chúng cảm thấy như bạn yêu đứa trẻ này hơn đứa trẻ kia.

Nó không chỉ đơn giản là khiến chúng ghen tị mà còn có thể làm suy giảm lòng tự trọng của chúng và gây ra sự lo lắng. Hãy cho con bạn thấy rằng bạn đánh giá cao chúng và yêu thương chúng như nhau.

Làm cho con bạn cười

Nói chung, tiếng cười có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Trong số nhiều thứ khác, tiếng cười có thể làm giảm mức độ lo lắng của một người.

Các nhà tâm lý học đề nghị sử dụng công cụ này để đối phó với sự ghen tuông của anh chị em. Khi một trong những đứa con của bạn cảm thấy ghen tị, hãy chuyển sự chú ý của chúng bằng cách khiến chúng cười. Nó sẽ khiến chúng bớt lo lắng và thay thế sự ghen tị bằng sự thích thú.

Loại bỏ mọi thành kiến ​​về giới tính

Cha mẹ thường đối xử với con cái khác nhau dựa trên giới tính của chúng. Con gái được mong đợi là mềm mại, nhút nhát và xinh đẹp, và con trai được mong đợi là mạnh mẽ và không bày tỏ cảm xúc của họ.

Nhưng nếu bạn không để con trai chơi cùng đồ chơi với con gái vì đồ chơi đó là “dành cho con gái”, thì con trai có thể bắt đầu ghen tị. Giải pháp tốt nhất là để con bạn có trải nghiệm bất chấp giới tính của chúng.

Nó sẽ khiến chúng không cảm thấy ghen tị với nhau vì mỗi người sẽ có những lựa chọn ngang nhau.

Chia đều trách nhiệm

Nếu bọn trẻ gây gổ với nhau, thì không thể có trường hợp chỉ một đứa có tội trong cuộc xung đột. Bên cạnh đó, vai trò “nạn nhân” và “kẻ bắt nạt” thường chuyển đổi giữa các anh chị em.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên tìm hiểu cốt lõi của cuộc xung đột và khiến cả hai bên phải đối mặt với trách nhiệm về hành động của mình.

Đừng đổ lỗi cho con bạn

Các nhà giáo dục có kinh nghiệm cho rằng điều quan trọng là đừng khiến con bạn có lỗi trong mắt nhau. Cố gắng không giới hạn một đứa trẻ vì lợi ích của đứa trẻ kia và hãy lựa chọn lời nói của bạn một cách cẩn thận.

Ví dụ, đừng nói rằng anh chị không được phép chơi trong khi em bé đang ngủ. Thay vào đó, hãy đưa ra một hoạt động, chẳng hạn như vẽ tranh, sẽ thu hút một đứa trẻ tham gia và để đứa kia có một giấc ngủ ngắn.

Cho trẻ thấy rằng thật tuyệt khi có anh chị em

Bạn có thể thúc đẩy mối quan hệ quan tâm giữa họ bằng cách đọc sách và xem phim hoạt hình về việc có anh chị em ruột là điều tuyệt vời như thế nào.

Ví dụ, cuốn sách What Brothers Do Best của Laura Numeroff, tôn vinh những người anh trai. Frozen được nhiều người biết đến càng cho thấy tầm quan trọng của tình chị em.

