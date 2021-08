Ngoài việc chăm hoa, dọn rác ở nhà ga, tôi lần lượt gửi tặng con của bạn bè món quà nhỏ gồm sách, băng đô và dây buộc tóc. Khỏi phải nói, lũ trẻ vui sướng nhường nào.

Dịch bệnh phức tạp, nhiều gia đình rơi vào cảnh vợ một nơi, chồng một nơi. Nhà tôi cũng vậy, chồng tôi ở công ty đã gần một tháng, nhà chỉ có 3 mẹ con tự xoay sở. Thời gian đầu tôi cũng thấy bí bách, mệt mỏi. Nhưng dần dần, tôi tự tìm ra cách để cuộc sống trở nên thú vị hơn.

Chăm vườn nhà, trồng hoa nơi làm việc

Tôi làm việc ở một trạm vận tải đường sắt. Buổi sáng tôi dậy rất sớm -thường là 5h sáng. Tôi sẽ tập thể dục khoảng 30 phút rồi tưới tắm vườn cây nhỏ trên tầng 3.

Vườn của tôi có 20 chậu phong lan và một số cây dễ chăm khác như mười giờ, quỳnh, đậu biếc, hoa đá...

Phong lan giờ hết mùa hoa, tôi vẫn được ngắm miên man hoa mười giờ và đậu biếc nở mỗi ngày. Những ngày nắng đẹp, hoa nở nhiều, tôi chụp ảnh hoa bằng điện thoại rồi đăng lên Facebook. Bạn bè xúm vào hỏi thăm cách chăm cây, chăm hoa, bình luận rôm rả.

6h30, tôi lên ga làm. Gửi mail công việc xong, tôi ra sân chăm vườn hoa nhỏ gồm những khóm mười giờ, tóc tiên…

Tóc tiên nở đẹp trong sân ga.

Mười giờ trồng trong sân ga rất rực rỡ. Tôi chụp ảnh hoa và sách cùng với hình ảnh toa tàu trong nắng sớm với mục tiêu mỗi ngày có một bức ảnh đẹp để tinh thần thêm phấn chấn.

Bạn bè tôi cũng vậy, người thì đăng ảnh bếp núc và món ăn, người chụp ảnh thú cưng. Thời gian sống chậm khiến ta có thời gian làm việc mình thích, tận hưởng cảm xúc bình yên ngắm hoa mười giờ chầm chậm hé nở. Cây đậu biếc ngày nào cũng nở 5-7 bông, có hôm nở 23 bông hoa, tôi lại hái tặng chị hàng xóm để chị thổi xôi ngũ sắc.

Dọn sạch rác ở một đoạn đường

Nói đến nhặt rác nhiều người không thích vì rác bẩn và hôi hám. Nhưng tôi lại nghĩ, công việc đợt này không bận, ngồi không rất mệt mỏi và sẽ nghĩ ngợi lung tung nên thỉnh thoảng đi nhặt rác quanh nơi làm việc cho sạch sẽ.

Thỉnh thoảng tôi dành 30 phút đến 1 tiếng để quét dọn, nhặt rác quanh nơi làm việc.

Nghĩ là làm, tôi đeo găng tay, mang theo cái tải để đựng rác. Ban đầu đi nhặt rác tôi cũng thấy ngại ngùng nhưng cảm giác ấy tan rất nhanh, có ai hỏi han tôi lại trả lời đơn giản là đang vệ sinh đường ga.

Từ đó, mỗi tuần vài lần tôi lại nhặt rác, quét dọn chừng 30 phút hoặc 1 tiếng. Đôi lúc anh em cùng đơn vị rảnh rỗi cũng ra nhặt rác cùng.

Chúng tôi thường nói vui với nhau là “Nhặc rác làm đẹp cho đời”! Khi xe rác đẩy qua cửa kiểm soát, nước rác vương ra bẩn lối đi, tôi tranh thủ lau dọn cho sạch sẽ. Phòng làm việc dù vắng vẻ không có hành khách, chủ hàng tới giao dịch, tôi vẫn quét dọn, sắp xếp gọn gàng. Không gian phòng làm việc thoáng đãng, tôi cảm thấy khỏe hẳn lên.

Làm dây buộc tóc, băng đô tặng trẻ con

Tôi là chủ đầu tư “dự án” dễ thương này. Khi dịch giã hoành hành, trẻ con phải ở nhà, quanh quẩn với 4 bức tường, ti vi, điện thoại nên rất thiệt thòi. Tôi lần lượt gửi tặng con của bạn bè món quà nhỏ gồm sách, băng đô và dây buộc tóc.

Khỏi phải nói, lũ trẻ vui sướng nhường nào. Chúng còn vui vẻ chụp ảnh với món quà được tặng rồi gửi cho tôi, viết thư cảm ơn và hứa sẽ đọc hết sách. Niềm vui trẻ thơ sao giản đơn đến thế!

Các bạn tôi áy náy, xin số tài khoản để chuyển tiền vì biết tôi công việc bấp bênh, lương thưởng hạn hẹp. Nhưng tôi bảo mọi người không phải áy náy. Tôi có quỹ riêng sử dụng vào mục đích cá nhân. Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn nụ cười trẻ thơ. Niềm vui ấy được nhân lên, lan tỏa nhẹ nhàng, khiến tôi lạc quan đi qua những ngày dịch giã, giãn cách, cảm thấy mình làm được việc nhỏ có ích.

Sáng nay, bạn tôi đặt câu hỏi trên Facebook cá nhân: “Điều quý giá nhất trong cuộc sống là gì?”. Tôi nghĩ rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống là hi vọng. Dù dịch giã phức tạp ở các tỉnh phía nam và Hà Nội vẫn đang có những điểm nóng về dịch Covid-19, tôi vẫn không nguôi hi vọng vào một ngày mai rất gần, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, mọi người mạnh khỏe, bình an.

Chúng ta sẽ trở lại nhịp sống bình thường mới, hối hả, rộn rã, phát triển bền vững gắn với lối sống xanh, thân thiện môi trường. Mỗi người sống tử tế và nhân văn, vì người khác hơn, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân…

Độc giả Nguyễn Loan (Nhân viênTrạm vận tải đường sắt Đông Anh)