Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai, hay còn có tên gọi mới là Thiền am bên bờ vũ trụ - sinh năm 1932, quê An Giang, hiện ngụ tại xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Ông hay tự xưng mình là “thầy ông nội”, hay Hoà thượng, Đại đức Thích Tâm Đức.

Mới đây, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra các tội: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “loạn luân”.

Trước đó, cơ quan điều tra từng nhận được nhiều phản ánh về việc cơ sở này tự nhận là một cơ sở nuôi trẻ mồ côi, lợi dụng tôn giáo để nhận tiền từ thiện của các mạnh thường quân. Ngoài ra, còn có các tố cáo về việc tụ điểm này có những hành vi dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên bệnh tâm thần; quan hệ loạn luân…

Bản thân ông Lê Tùng Vân tự nhận mình là một người tu hành, không vợ con, tuy nhiên trước đây ông chưa từng tu hành ở bất kỳ ngôi chùa nào. Sau năm 1975, ông Vân từng từ An Giang lên TP.HCM, sinh sống ở quận 6 và bắt đầu các hoạt động kêu gọi từ thiện cho những đứa trẻ được gọi là trẻ mồ côi đang sống cùng với ông.

Năm 1990, ông Vân lập ra Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, tự xưng là giám đốc, giới thiệu đây là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép và bị chính quyền huyện Bình Chánh dẹp bỏ.

Năm 2014, ông Vân lập ra Tịnh thất Bồng lai. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã xác nhận đây không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những đứa trẻ ở đây có mẹ sống cùng nhưng tên người cha không xuất hiện trên giấy khai sinh.

Vụ việc về Tịnh thất Bồng lai đã được công an huyện Đức Hoà điều tra từ tháng 11/2021 đến ngày 4/1/2022 thì khởi tố vụ án.

Theo các thông tin trước đó, Tịnh thất Bồng lai là khu đất được hộ bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua lại, sau đó sửa thành nơi tu tại gia từ năm 2015. Bà Cúc hiện cũng sinh sống tại đây và được cho là mẹ của một số đứa trẻ ở Tịnh thất.

Từ năm 2015, ông Vân về đây cùng sinh sống và cho biết tiếp tục nhận trẻ em mồ côi về nuôi. Cơ quan Công an cho hay, ở Tịnh thất Bồng Lai hiện có 18 người sinh sống, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sinh sống như một đại gia đình, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An từng khẳng định, Tịnh thất Bồng lai không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Theo đó, những người sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ phật giáo. Tuy nhiên, trước thông tin này, ông Lê Tùng Vân giải thích rằng cơ sở của ông tu tại gia, không cần cơ quan nào công nhận hay cấp phép. Và việc các mạnh thường quân gửi tiền tài trợ cho Tịnh thất cũng là tự nguyện.

Về những đứa trẻ và thanh niên đang sinh sống ở Tịnh thất, suốt những năm qua, họ đã có những hoạt động khá ồn ào trong giới showbiz.

Cụ thể, năm 2014, 'đệ tử' Lê Thanh Huyền Trang tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi ở Tịnh thất Bồng Lai và đạt giải Á quân. Ba năm sau, hai người giới thiệu là “tu sĩ” Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh, cũng xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được “Thầy ông nội” nhận nuôi.

Hai năm sau đó, 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã tham gia 2 mùa chương trình “Thách thức danh hài” và đạt giải cao.

Từ đó, hàng loạt các kênh YouTube được người của Tịnh thất lập ra như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical… Riêng kênh 5 chú tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký.

Trước những lùm xùm ở Tịnh thất, người tự xưng là Lê Thanh Minh Tùng và là con trai ruột ông Lê Tùng Vân từng lên mạng xã hội tố ông Vân có quan hệ loạn luân với nhiều người trong cơ sở này. Anh cũng tiết lộ, bản thân khi sống ở trại mồ côi Thánh Đức từng bị ám ảnh vì sự bạo hành, chứng kiến cha ruột từng có 7 người vợ, qua lại với hơn 10 người phụ nữ.

Trước lời tố cáo của Lê Thanh Minh Tùng, Lê Tùng Vân từng phủ nhận, cho biết mình không hề có quan hệ huyết thống với Minh Tùng. Ông khẳng định một đời tu hành, không vợ, không con, nuôi dưỡng trẻ lang thang để tích đức.

Đăng Dương (tổng hợp)