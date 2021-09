Hôm 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã phát động cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 11 năm 2021 với chủ đề “Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Đồng thời, cuộc thi cũng là kênh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, không có bạo lực gia đình cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/10/2021 đến ngày 1/12/2021. Đối tượng có thể tham gia dự thi là các độc giả trong và ngoài nước; các chuyên gia về lĩnh vực giới, gia đình, trẻ em; cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn Thủ đô.

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (bên phải) trao giải Nhất cho tác giả Vương Ly, tại lễ trao giải cuộc thi viết "Các vấn đề gia đình thời nay" lần thứ X, năm 2020.

Tác phẩm dự thi không quá 1.500 từ về các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Thủ đô; vai trò, vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng và trong xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn; Phát hiện, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, gia đình có những đóng góp tích cực góp phần xây dựng, bảo vệ môi trường sống an toàn không bạo lực; Lên án các nguy cơ, hiện tượng, hành vi xấu gây ảnh hưởng đến môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái…

Bài dự thi có chất lượng sẽ được tuyển chọn đăng trong chuyên mục Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” trên các ấn phẩm của báo Phụ nữ Thủ đô và được trả nhuận bút theo quy định hiện hành của báo.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm: 1 giải Nhất: 3 triệu đồng; 3 giải Nhì: 2,5 triệu đồng; 5 giải Ba: 1,5 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích và chuyên đề: 1 triệu đồng.

Chương trình dự kiến sẽ trao giải trong khoảng từ ngày 10/12/2021 đến ngày 16/12/2021.

Tác giả gửi bài thi đến địa chỉ mail: moitruongantoan2021@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Phụ nữ Thủ đô, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình phát động cuộc thi, báo Phụ nữ Thủ đô và Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội đã phối hợp trao học bổng toàn phần học Trung cấp nghề cho các học sinh nghèo vượt khó thuộc các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, huyện Quốc Oai, Ba Vì với tổng kinh phí 100 triệu đồng, qua đó giúp các em viết tiếp ước mơ được tới trường, tạo dựng nghề nghiệp ổn định trong tương lai.

Đăng Dương