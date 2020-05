Hướng dẫn của Cục An toàn thông tin về quản lý truy cập Internet an toàn cho trẻ nhỏ Công cụ tìm kiếm Google Google.com là trang web để tìm kiếm mọi thứ mà mình muốn, trẻ nhỏ cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, để công cụ tìm kiếm này trở nên an toàn hơn với trẻ bạn chỉ cần kích hoạt Bộ lọc tìm kiếm an toàn của công cụ này. Khi được bật, tính năng Tìm kiếm an toàn giúp bạn lọc nội dung không phù hợp trong các kết quả tìm kiếm của Google đối với tất cả các nội dung tìm kiếm hình ảnh, video và trang web. Mặc dù không chính xác 100% nhưng tính năng Tìm kiếm an toàn có thể giúp bạn chặn các kết quả không phù hợp (ví dụ như nội dung khiêu dâm) khỏi trang kết quả tìm kiếm trên Google. Tính năng Tìm kiếm an toàn chỉ hoạt động trên các kết quả tìm kiếm của Google. Tính năng này sẽ không chặn người dùng mạng của bạn tìm nội dung không phù hợp thông qua các công cụ tìm kiếm khác hoặc bằng cách truy cập trực tiếp vào các trang web có nội dung không phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng các thao tác tương tự trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android và iOS thông qua một số trình duyệt có sẵn trên máy. Youtube Hiện nay hàng loạt những trang tin đã cảnh báo về việc nội dung độc hại, không lành mạnh đang ngày càng được phát tán rộng rãi, công khai trên YouTube. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em, trẻ vị thành niên hay cả người lớn nếu tiếp xúc phải những nội dung không lành mạnh này. Nhằm hạn chế nội dung độc hại, YouTube cũng có một số chức năng có sẵn như sau: 1. Bật chế độ hạn chế Bật chế độ hạn chế là cách đơn giản nhất, cũng như là cách mà bạn có thể làm ngay mà không cần phải cài thêm bất kì ứng dụng nào khác. Chế độ hạn chế sẽ kiểm soát nội dung hiển thị trên YouTube, chế độ này sẽ thực hiện lọc bớt những nội dung bị cho là bạo lực, quá phản cảm hoặc không phù hợp với một số độ tuổi. 2. Sử dụng ứng dụng YouTube Kids YouTube Kids là một ứng dụng xem video đặc biệt trên YouTube của Google. Nó được tạo ra để đảo bảo trẻ em khi xem video trên YouTube sẽ chỉ được xem những nội dung an toàn. Ngoài ra thì chúng ta có thể hẹn giờ, đặt mật khẩu cho YouTube Kids để tiện hơn trong việc quản lý thời gian dùng ứng dụng của con hay cháu của bạn. 3. Kiểm soát lịch sử đã xem trên YouTube YouTube sẽ dựa trên những nội dung mà bạn đã xem để đưa ra gợi ý video mới cho bạn, vậy nên nếu muốn tránh việc gặp phải những nội dung độc hại, bạn nên kiểm tra xem lịch sử đã xem của mình gồm những gì và xóa chúng đi nếu cảm thấy cần thiết. Để xóa, bạn chỉ cần truy cập vào Lịch sử và nhấn vào dấu X ở góc bên phải của mỗi video.