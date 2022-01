Tử vi tuổi Thìn năm Nhâm Dần 2022 cho thấy gia đạo có điềm tang chế, cần chú trọng hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà.

1. Tổng quan vận hạn tuổi Thìn năm Nhâm Dần 2022

Hãy kiên nhẫn cũng như can đảm để đối mặt với những thử thách sắp tới nhé, vì để bay cao hơn chúng ta cần phải cắt sợi dây đang trói chân mình. Xác định rõ mục tiêu và khi cơ hội đến hãy nắm bắt và quyết định thật rõ ràng, đừng bỏ lỡ những cơ hội chỉ vì sự sợ hãi của bản thân.

Tử vi tuổi Thìn năm 2022 cho thấy bản mệnh trong năm nay chưa thực sự thành công do vẫn chịu ảnh hưởng của Tam Tai, vận khí vẫn chưa khởi sắc so với năm cũ 2021.



Công việc làm ăn có sự mở mang thêm nhưng bước đầu còn gặp khó. Tài lộc tốt hơn so với năm trước nhưng tiêu hao cũng nhiều do tư tưởng có thiên về lối sống hưởng thụ, tiền bạc đủ tiêu pha, không phải nợ nần, có lộc kinh doanh buôn bán.



Gia đạo có điềm tang chế, cần chú trọng hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà. Tình cảm lứa đôi có cải thiện nhưng vẫn khó yên bề gia thất. Với những ai muốn tiến tới hôn nhân thì tháng 10 và 12 mới nên báo hỷ.

Sức khỏe người tuổi Thìn năm nay không có gì đáng ngại ngoài những trận ốm vặt và một số bệnh do suy nghĩ quá nhiều mà ra, nên ngủ nhiều hơn những chú rồng nhé.

2. Tử vi sự nghiệp của tuổi Thìn năm Nhâm Dần 2022

Theo tử vi 12 con giáp Á Đông, sang năm 2022, Thìn gặp Dần bình hòa về cục diện, báo hiệu công việc làm ăn không có sự thay đổi nhiều. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào nửa cuối năm 2022 do được Thiên Quan nâng đỡ. Nên tận dụng nửa đầu năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.



Kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận. Tuy nhiên sức cạnh tranh lớn khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điềm phá hoại do tác động của Thiên Cẩu hung tinh, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì.



Bước vào năm đầu hạn Tam Tai ắt có trở ngại nhất định, tuổi Thìn hạn chế khởi đại sự. Với những ai có ý định khởi nghiệp, nên tiến hành từng bước vừa để thăm dò thị trường vừa để chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực ứng phó khó khăn cũng như đón nhận cơ hội mới. Dục tốc bất đạt, cẩn trọng, tỉ mỉ và tránh tính cua trong hang nhé những chú rồng.

3. Tử vi tài lộc của tuổi Thìn năm 2022 Nhâm Dần

Do được ngũ hành lưu niên Tương sinh ủng hộ, lại có Thực Thần nâng đỡ nên dù gặp Tam Tai nhưng tài lộc của con giáp tuổi Thìn năm 2022 cũng không tồi. Thậm chí tổng thu nhập khá hơn nhiều so với năm ngoái.



Thực Thần đồng thời cũng kích hoạt tư tưởng mới, khiến đương số thay đổi cách sống, có xu hướng hưởng thụ nhiều hơn. Theo đó, tiền kiếm được nhiều nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân.



Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn, năm Nhâm Dần chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức chuyên sâu bền vững, tránh tâm lý a dua đám đông.

4. Tử vi tình duyên của tuổi Thìn năm 2022 Nhâm Dần

Năm 2022 mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu.



Trong năm nữ mạng dễ có nhân duyên với người kém tuổi hơn. Nam giới tuổi Thìn tuy gặp được người khác phái hợp ý nhưng quan hệ khó bền chặt.



Về gia đạo, trong năm có điềm báo tang sự do hai hung tinh Tang Môn và Thiên Khốc đưa tới. Tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống (tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe…). Đôi bên không học cách chia sẻ ắt nảy sinh tâm lý chán chường, là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình.

5. Tử vi sức khoẻ của tuổi Thìn năm 2022 Nhâm Dần

Năm Nhâm Dần, sức khỏe người tuổi Thìn không đáng ngại. Có điều, ngũ hành bản mệnh sinh cho lưu niên, khí lực vì thế mà tiêu hao, khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa…



Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính khiến đương số phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại.



Sự tác động của Tam Tai kết hợp cùng Thiên Cẩu hung tinh có thể gây ra điềm báo tai nạn bất ngờ, bản mệnh thận trọng khi đi lại. Ba tháng cuối năm hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị kịp thời.

6. Tử vi 2022 tuổi Thìn chi tiết 5 hoa giáp Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn

a. Tuổi Canh Thìn sinh năm 1940 và 2000

a1. Tuổi Canh Thìn sinh năm 1940 trong năm 2022

Các cụ bà các cụ ông năm 2022 đã bước sang tuổi 83, là cây Phúc, cây Thọ, là chỗ dựa tinh thần của con cháu.



Điều quan trọng nhất khi này là con cháu phải biết hiếu nghĩa lễ độ để tránh cho các cụ phiền muộn. Cái gì cảm thấy đem lại niềm vui, hoan hỉ hạnh phúc thì tâm sự, báo cáo các cụ. Cái gì kể ra cũng không giải quyết được gì mà làm các cụ lo nghĩ hay phiền muộn thì tốt nhất là nên giữ kín còn hơn.



Chú ý đến huyết áp và chế độ dinh dưỡng cho các cụ phải là đồ tinh, hạn chế phải nhai nhiều lại khó tiêu hoá mệt nhọc cơ thể các cụ.

a2. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong năm 2022



Quá trình tìm việc của các em mới ra trường có thể không mấy suôn sẻ. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với 80% bạn có tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết.



Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, các em nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời đừng tính cua trong hang.

Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, các em mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

b. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 và 2012

b1. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952:



Bước vào tuổi 71 - tuổi thất thập cổ lai hy, sức khoẻ chính là điều quan trọng nhất đối với mệnh chủ. Đặc tính luôn vui vẻ lạc quan chính là ưu điểm vượt trội của các bậc cha chú.



Ai là con cháu có ông bà, cha mẹ sinh 1952 lấy chữ Hiếu làm đầu. Tuyệt nhiên không được truyền tải những thông tin tiêu cực, quá buồn tới ông bà cha mẹ mình vội vàng. Cần thanh lọc và cân nhắc nên cho ông bà, cha mẹ biết điều gì.



Bản thân mệnh chủ 1952 cần phải chú ý về những lời mời mua chứng khoán, mua bảo hiểm không rõ nguồn gốc, chơi hụi, đầu tư đất đai... Chúng ta đầu tư không sai nhưng phải cẩn trọng vì năm 2022 bẫy lừa kinh tế mở ra khắp nơi.

Giờ đây đã đến lúc chúng ta phải chuẩn bị về tinh thần cho bản thân trong quá trình sinh lão bệnh tử rồi.

b2. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012:

Các con đang độ tuổi nghịch ngợm và khá bướng bỉnh, việc học hành nếu không được phụ huynh đốc thúc thường xuyên sẽ rất dễ rơi vào tình trạng chểnh mảng và lười biếng.



Ưu điểm là quan điểm đúng sai của tuổi 2012 khá rõ ràng, khi nhận ra mình làm sai việc gì đó sẽ kịp thời thừa nhận và sửa đổi. Điều này đòi hỏi các bậc phụ huynh và thầy cô cần làm tốt công tác giáo dục, hướng dẫn các bạn trẻ này nhận thức đúng đắn trong mọi việc.



Nếu muốn sớm cải thiện thành tích học hành, người sinh năm 2012 cần có sự nỗ lực nhiều hơn.



c. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964:



Theo tử vi 12 con giáp năm 2022, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình.



Tài khí tuổi Giáp Thìn trong năm khá vượng, nhưng cũng có nhiều phương diện phải chi tiêu. Đa phần đều là do ham muốn nhất thời nên vung tiền khá thoáng tay khiến tiền trong túi vơi đi cũng nhanh.



Dù ở tuổi này hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao, nhất là khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm.



d. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976



Sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cần phải chú ý trong đường đi nước bước. Người làm kinh doanh ban đầu sẽ thấy có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư dôi nhưng sau đó từ tháng 9 đến hết tháng 11 âm thì dễ có nhiều rào cản.



Nhân duyên của bản mệnh 1976 trong năm Nhâm Dần cũng khá vượng, tiềm ẩn cả tốt và xấu. Nguy cơ đụng độ đào hoa tiêu cực của Giáp Thìn cũng cao hơn. Người tuổi Bính Thìn cần chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình và người bạn đời, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình.



Năm nay 1976 cần phải tăng cường luyện tập thể dục thể thao và hạn chế tối đa việc uống rượu bia, hút thuốc lá và thức khuya nếu không cơ thể dễ gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu có điều kiện, có thể tiến hành thăm khám toàn diện để phát hiện và loại trừ bệnh tật kịp thời.



e. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

2022 là năm mà tuổi Mậu Thìn có nhiều vận may ở cung Nô Bộc và được quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong mọi công việc. Tuy đôi khi vẫn gặp một số khó khăn nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa.



Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu.



Ngoài ra, bản mệnh có thể sẽ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn trong năm nay, nhất là những gia đình có người lớn tuổi ốm đau, có thể tốn nhiều tiền chạy chữa bệnh nên càng phải chuẩn bị tâm lý.

7. Tử vi tuổi Thìn năm 2022 Nhâm Dần 12 tháng

Tử vi tuổi Thìn tháng 1/2022: Việc làm ăn khá thuận lợi, tài lộc sáng, kinh doanh buôn bán có lộc. Tuy nhiên sức khỏe giảm sút, đề phòng các bệnh về tiêu hóa, tì vị kém.



Tử vi tuổi Thìn tháng 2/2022: Tháng này, tuổi Thìn đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi ném đá giấu tay. Giao tiếp cần khéo léo hơn để tránh điều hiềm khích, gây cản trở con đường tiến thân.

Tử vi tuổi Thìn tháng 3/2022: Đương đầu Thái Tuế của tháng trong năm 2022 ắt hung họa rình rập, công việc gặp trở ngại dễ nảy sinh tâm lý chán nản muốn thay đổi môi trường.



Tử vi tuổi Thìn tháng 4/2022: Được lưu nguyệt tương sinh, khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, gặp quý nhân lớn tuổi hỗ trợ, có điềm thăng tiến hoặc tăng lương nhẹ.



Tử vi tuổi Thìn tháng 5/2022: Tiêu hao nhiều tiền bạc cho cả việc làm ăn cũng như thỏa mãn nhu cầu hay sở thích cá nhân. Cẩn thận bị mất trộm hoặc lừa gạt.

Tử vi tuổi Thìn tháng 6/2022: Tử vi tuổi Thìn năm 2022 báo hiệu, đây là tháng vận khí khá hanh thông, việc khó có người giúp, hợp tác làm ăn hay hùn hạp đầu tư đều sinh lời. Buôn bán có lộc, làm ăn hái ra tiền.

Tử vi tuổi Thìn tháng 7/2022: Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, tình duyên tuổi Thìn khởi sắc trông thấy. Mâu thuẫn lứa đôi được giải quyết, có thể đón tin vui về con cái trong nhà. Tiền bạc cũng rủng rỉnh, không phải lo nghĩ nhiều.

Tử vi tuổi Thìn tháng 8/2022:

Bản mệnh sinh xuất cho lưu nguyệt, sức khỏe vì thế mà giảm sút, ốm vặt liên miên. Tháng này có thể phát sinh những quyết định quan trọng như việc xây sửa nhà cửa, cưới hỏi hoặc xuất hành xa…

Tử vi tuổi Thìn tháng 9/2022: Lâm cục diện Tứ hành xung, đương số gặp khó trong công việc. Tháng này khá mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, tiền bạc hao hụt.

Tử vi tuổi Thìn tháng 10/2022: Công việc làm ăn nhiều áp lực, có điều tiếng thị phi, đi làm ăn xa bất lợi, sức khỏe xuất hiện dấu hiệu bất thường, chủ động đi khám để kịp thời chữa trị.

Tử vi tuổi Thìn tháng 11/2022: Tháng cận cuối năm bận rộn, áp lực nhưng bù lại công việc suôn sẻ, hợp tác làm ăn thuận lợi, tiền bạc sinh sôi. Tình cảm hanh thông, dễ gặp người ưng ý.

Tử vi tuổi Thìn tháng 12/2022: Tiêu hao nhiều tiền bạc cho việc gia đình. Cẩn trọng khi đi lại, đề phòng va chạm xe cộ hoặc các vấn đề về xương khớp, tê bì chân tay.

Bản chất lá số tử vi chỉ thể hiện đặc điểm của năng lượng. Còn chuyển biến năng lượng đó thành một kết quả tốt hay xấu, hoàn toàn nằm trong quyết định và sự kiểm soát của mỗi chúng ta. Thế nên gọi xem vận khí hàng năm cho các con giáp là xem vận mệnh chứ không phải là xem định mệnh. Khi chiếu ra các sao trong tử vi nếu thấy sao tốt thì hãy tận dụng, sao xấu thì cẩn trọng hơn. Chúng ta biết để có tâm thế chủ động không phải biết để sợ và mua lo vào người. Khẩu quyết của phong thủy Song Hà là: Con người với năng lượng tích cực, ý chí tích cực chính là vật khí phong thủy mạnh mẽ nhất chuyển đổi vận số may mắn theo nguyên lý lực hấp dẫn tâm linh chứ có tốn tiền triệu tiền tỷ mua vật phẩm mà bi quan tiêu cực, bất an thì cũng chỉ là vô ích.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà