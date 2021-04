Căn nhà có tên là Garden House có 2 tầng nằm trong khu De Beauvoir, London, Anh. Công trình do công ty kiến trúc Hayhurts and Co xây dựng cho cặp đôi thiết kế đồ da nổi tiếng Whitaker và Malem. Điểm ấn tượng nhất của căn nhà chính là không gian vườn xinh xắn, độc đáo ở trên mái.