Các bác sỹ nói rằng Jessica sẽ không bao giờ có thể đi bộ, nói chuyện, đọc, viết như những người bình thường. Tuy nhiên, nghị lực phi thường của Jessica đã đưa cô vượt xa mong đợi của mọi người.

Jessica Faith Lonergan (22 tuổi) sống tại Washington, Mỹ được chẩn đoán mắc hội chứng Down, bại não và tự kỷ ngay từ khi ra đời. Các bác sỹ nói rằng Jessica sẽ không bao giờ có thể đi bộ, nói chuyện, đọc, viết như những người bình thường. Tuy nhiên, nghị lực phi thường của Jessica đã đưa cô vượt xa mong đợi của mọi người.

Jessica Faith Lonergan. (Nguồn: Epoch Times).

Trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu, Jessica đã trải qua hai cuộc phẫu thuật não và nhiều phác đồ điều trị phức tạp để đặt bốn thanh cố định và 28 ốc vít ở lưng. Bất chấp đau đớn, Jessica vẫn kiên trì tập đi từ năm 6 tuổi và phải chịu đựng một chiếc nẹp lưng hạn chế cử động của cô.

Ảnh điều trị cột sống của Jessica. (Nguồn: Epoch Times).

“Jessica nghĩ rằng mình luôn là một ngôi sao nhạc rock”, mẹ của Jessica, bà Joy Caldwell chia sẻ về sự lạc quan của cô.

Jessica đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội và cho biết rằng khi cô mới được một tuần tuổi, mẹ cô đã đọc được câu chuyện về Karen Gaffney, một người phụ nữ mắc hội chứng Down nhưng vẫn theo học đại học và sống hòa nhập trong cộng đồng.

“Câu chuyện của Karen đã đem lại cho mẹ tôi hy vọng. Bà đã không giới hạn tương lai và ước mơ của tôi,” Jessica viết.

Jessica đã thể hiện bản thân vô cùng tốt ở trường với sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên tâm huyết và Kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) được thiết kế riêng cho cô. Năm 2015, cô đã tham gia Thế vận hội mùa hè dành cho người chậm phát triển của bang, xuất sắc giành huy chương vàng và đồng ở nội dung đi bộ 25 và 50m.

Jessica nhận huy chương. (Nguồn: Epoch Times).

Hai năm sau, Jessica được nhận vào đại học Skagit Valley. Tại đây, cô theo học chương trình INVEST - một chương trình dạy kỹ năng sống tự lập được thiết kế cho học sinh chậm phát triển, hiện chỉ được áp dụng bởi duy nhất ba trường đại học của Mỹ.

Cuộc sống đại học của Jessica vô cùng suôn sẻ. Cô còn tham gia nhiều hoạt động và kết bạn với rất nhiều người. Cũng vào năm 2017, Jessica đã trở thành đại sứ cho tổ chức Nothing Down - một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu khiến thế giới thay đổi cách nhìn về những người mắc hội chứng Down.

Nỗ lực và thành tích xuất sắc của Jessica đã được hội đồng quản trị của trường chú ý. Vào năm 2021, Jessica được đại học Skagit Valley đề cử cho giải thưởng Transforming Lives Award - một giải thưởng để ghi nhận nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của những người khiếm khuyết.

Flora Perez-Lucatero, phó chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Skagit Valley, cho biết: “Lý do chúng tôi đề cử Jessica là vì cô ấy là một phép màu biết đi, biết nói. Chúng tôi cảm thấy cô ấy thực sự là nguồn cảm hứng và là tia hy vọng cho rất nhiều sinh viên có ước mơ theo học đại học nhưng vì hoàn cảnh mà do dự”.

Jessica (bên phải) cùng mẹ. (Nguồn: Epoch Times).

Sau khi tốt nghiệp, Jessica sử dụng các kỹ năng sống học được trong chương trình INVEST để chứng minh việc học đại học đã khiến cuộc sống của cô rạng rỡ và tươi sáng tới nhường nào.

Hiện tại, Jessica đang hoạt động với vai trò là người truyền cảm hứng để khuyến khích các học sinh chậm phát triển khác theo đuổi ước mơ đại học của mình. Thông qua các buổi hội thảo, Jessica giúp học sinh chậm phát triển tìm hiểu về sự hỗ trợ đáng kinh ngạc từ cộng đồng và nhiều công nghệ kỹ thuật có thể khiến cuộc sống và việc học tập tại đại học trở nên dễ dàng hơn.

Diệu Linh (Theo The Epoch Times)