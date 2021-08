Đấu giá sản phẩm thời trang gây quỹ ủng hộ chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 những ngày qua tại Việt Nam, ban tổ chức chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) đã quyết định đứng ra kêu gọi các nhà thiết kế, người mẫu, người nổi tiếng và giới thời trang nói chung cùng tham gia chương trình đấu giá thiện nguyện mang tên “Từ trái tim tới trái tim - Từ thời trang thành hơi thở” .

Từ Singapore, Fashionista Crystal Phương- người đẹp gốc Hải Phòng cũng lập tức có động thái đóng góp hướng về quê hương Việt Nam.

Mục đích của buổi đấu giá là gây quỹ ủng hộ cho các bác sỹ và bệnh viện tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Chương trình diễn ra vào 19h30 ngày 28/8 trên nền tảng trực tuyến OnMeeting và được "live-stream" đồng thời trên hệ thống fanpage chương trình Vietnam International Fashion Week.

Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - bà Trang Lê cùng Tiên Nguyễn - người góp nhiều sản phẩm đắt giá tham gia dự án thiện nguyện tối 28/8.

Chia sẻ về quyết định này, bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam cho biết: “Chúng ta ai cũng có một trái tim để yêu thương, và trái tim đó cũng là biểu tượng của sự sống. Nếu trái tim ngừng đập tức là sự sống đã không còn. Trong khi chúng ta đang may mắn được hít thở khí trời một cách tự do thì lúc này tại các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM, nhiều bệnh nhân đang phải chiến đấu giành lấy sự sống từng phút giây. Chính vì thế, chúng tôi muốn tập hợp sức mạnh của những người trong giới thời trang để có thể đóng góp được một phần nhỏ bé vào cuộc chiến cam go này thông qua việc đấu giá các thiết kế thời trang và quy đổi chúng thành những vật tư y tế cần thiết cho các bác sỹ và bệnh viện tuyến đầu”.

Vật phẩm đem ra đấu giá là những thiết kế và phụ kiện thời trang, bộ 6 nhẫn vàng cao cấp... gắn liền với các ngôi sao và sự kiện quan trọng. Sản phẩm đấu giá sẽ thuộc về vị khách nào có mức trả giá cao nhất tại buổi đấu giá.

Trương Ngọc Ánh mang đến hộp 6 chiếc nhẫn vàng vốn rất được cô yêu thích, để đóng góp vào dự án Từ trái tim đến trái tim - Từ thời trang thành hơi thở.

Đăng Dương