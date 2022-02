Tham khảo lời chúc Valentine hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh để thể hiện tình cảm của bạn với người mình yêu nhé.

1. In your eyes, I see tomorrow. In your arm I found love. Love you to day and always

Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay anh em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

2. I have a heart and it’s true. But now it’s gone from me to you. So, care for it, just like I do. Because I have no heart and you have two…

Anh có một trái tim và nó là thật. Nhưng hiện nay nó đã rời bỏ anh và đến với em. Vì vậy hãy chăm sóc nó như anh anh đã từng làm. Bởi vì hiện tại anh không có nữa rồi còn em có cả hai.

3. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet valentines day that’s as special as you’re.

Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ước mong một ngày lễ Tình Nhân đặc biệt như chính em vậy.

4. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

5. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.

Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

6. Nothing gonna change my love for you because you are my soul.

Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

7. If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!”

8. I asked God for a rose and He gave me a garden. I asked God for a drop of water and He gave me an ocean. I asked God for an angel and He gave me you! Happy Valentine’s day.

Anh xin Chúa một bông hồng và ngài đã cho anh cả một vườn hoa, anh xin Chúa một giọt nước, ngài cho anh cả một đại dương, anh xin Chúa cho anh một thiên thần và ngài tặng em cho anh. Chúc mừng em ngày Valentine!

9. We’ve been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one… I love you very much.

Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh… Anh yêu em rất nhiều!

10. I have you! If you hate me, shoot me with an arrow, but please not on the heart coz that’’s were you are!

Anh đã có được em! Nếu em ghét anh, hãy dùng mũi tên bắn anh, nhưng đừng bắn vào trái tim anh em nhé vì em ở đó đấy.

11. I wish God gives me birth hundred times only to be your lover forever.

Anh ước Chúa cho anh được sinh ra trăm lần nữa chỉ để được làm người yêu của em mãi mãi.

12. If you ask me when shall I stop loving you, ask my heart when will it stop beating?

Nếu em hỏi anh khi nào thì anh ngừng yêu em, vậy hãy hỏi trái tim anh khi nào nó ngừng đập?

13. Our love is like a romance movie, but the best part is that it never ends. Happy Valentine’s Day!

Tình yêu của chúng ta như một bộ phim lãng mạn, nhưng phần hay nhất là nó chẳng bao giờ kết thúc. Chúc mừng ngày Valentine!

Thanh Thanh (tổng hợp)