Hoàn thiện xong "tác phẩm", Trà My chụp và quay lại video đăng tải lên mạng xã hội để bạn bè cùng chiêm ngưỡng, bàn luận. Bài viết của My nhanh chóng thu hút khá nhiều người yêu thích và ủng hộ. Trà My cho biết, những góp ý, động viên của mọi người sẽ là nguồn động lực để My tiếp tục theo đuổi đam mê thuở bé của mình.