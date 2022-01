Cảnh sát địa phương xác định người phụ nữ này đã cắt tổng cộng 32 chiếc váy cưới, thiệt hại khoảng 240 triệu đồng.

Ngày 9/1, một video quay tại cửa hàng áo cưới ở Trùng Khánh khiến người dùng mạng xã hội Trung Quốc xôn xao. Trong video, một phụ nữ mang thai hung hăng dùng kéo phá hủy những chiếc váy cô dâu.

Nhân viên bán hàng ra sức can ngăn và cho người phụ nữ này biết giá của những chiếc váy mà cô đang cắt. Tuy nhiên, người phụ nữ dõng dạc đáp: "Đừng bận tâm, tôi đủ khả năng để trả bất kỳ khoản tiền nào".

Người phụ nữ dùng kéo cắt những chiếc váy cưới trong cửa hàng.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã có mặt và xác định người phụ nữ này đã cắt tổng cộng 32 chiếc váy cưới, thiệt hại lên tới 67.400 tệ (khoảng 240 triệu đồng).



Chia sẻ với phóng viên, cô Giang - người phụ nữ dùng kéo phá hủy những chiếc váy cưới cho biết, lý do khiến cô có “động thái bốc đồng” như vậy là vì cô không hài lòng với “thái độ cứng rắn không chịu hoàn trả tiền đặt cọc của cửa hàng”.



Cô Giang chia sẻ, ngày 23/4/2021, cô cùng gia đình đến cửa hàng để đặt dịch vụ cưới trọn gói (bao gồm thuê váy cô dâu, chụp ảnh cưới). Giá gói dịch vụ là 8.000 tệ, đặt cọc 3.500 tệ (khoảng 12 triệu đồng).



Dự kiến đám cưới của cô Giang tổ chức vào tháng 10 năm đó. Tuy nhiên, tháng 8/2021 cô đến cửa hàng và thông báo hoãn đám cưới vì hai lý do chính: thứ nhất, do dịch bệnh đang hoành hành, không thích hợp để tổ chức tiệc cưới; thứ hai, cô phát hiện ra rằng mình đã mang thai ngoài ý muốn.



Chủ cửa hàng đã đồng ý với việc hoãn đám cưới của cô Giang. Gần đây, cô Giang cho rằng mình sắp sinh con, không tiện tổ chức đám cưới nên quay lại cửa hàng đòi tiền cọc 3.500 tệ. Thế nhưng, chủ cửa hàng kiên quyết không trả tiền.



Ngày 9/1, cô Giang tiếp tục đến cửa hàng. Cô hỏi chủ cửa hàng: “Số tiền cọc không trả lại cho tôi có đúng không?”. Chủ cửa hàng kiên quyết nói: “Không trả”.



Trước thái độ cứng rắn của chủ cửa hàng váy cưới, cô Giang vô cùng tức giận nên đã lấy kéo cắt nát những chiếc váy ở đó.

Cho rằng người phụ nữ cầm kéo và đang mang thai, nhân viên bán hàng chỉ can ngăn bằng lời nói đồng thời lấy điện thoại di động ra để quay video.



Sau khi sự việc xảy ra, chủ cửa hàng đã yêu cầu cô Giang bồi thường 67.400 tệ. Thấy số tiền quá lớn, người phụ nữ vội vàng xin lỗi, mong được thông cảm. Tuy nhiên, phía cửa hàng yêu cầu cô Giang nhanh chóng trả tiền bồi thường.



Hiện, sự việc đang được nhiều người Trung Quốc quan tâm.



Linh Giang (Theo 163)