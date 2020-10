Bạn sẽ làm gì vào một ngày đẹp trời, nếu bị suy sụp?

Bạn sẽ làm gì vào một ngày đẹp trời, nếu bị suy sụp. Những ràng buộc ấu thơ có bao giờ khiến bạn muốn buông bỏ. Chúng ta thường tìm cách tha thứ cho người khác nhưng lại có xu hướng không tha thứ cho người duy nhất mà chúng ta có quyền năng- bản thân chúng ta...

Đọc tập sách "Trở về thương lấy chính mình", sẽ góp phần giúp chúng ta kích hoạt trở lại nguồn năng lượng tích cực. Thông qua thiền định, tự vấn vòng lặp lại hay buông bỏ nhiều thứ. Thảng hoặc áp dụng vào chính cuộc đời mình bằng cách đối thoại, chia sẻ theo chỉ dẫn thực hành của tác giả: "Hãy tha thứ cho bản thân- Đặt ra lời thề- 10 hơi thở”... Từ đó, giúp chúng ta đối thoại trực tiếp với bản ngã, phục hồi lẫn tích lũy nguồn năng lượng tích cực đến từ bên trong mỗi con người.

"Trở về thương lấy chính mình" (Love Yourself like Your Life Depends on It) là một quyển sách mở ra những lối sống mới mẻ, hãy biết yêu thương bản thân vì chính mình. Lối sống mà hầu như bất kì ai trong chúng ta đều khó nhận ra vì chúng ta luôn quan niệm phải nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ cho chính mình.

"Trở về thương lấy chính mình" (Love Yourself like Your Life Depends on It) là một quyển sách giúp bạn nhận ra hãy yêu thương bản thân vì chính mình. Vì những trải nghiệm không giới hạn của nó. Vì những người bạn yêu thương. Vì bất cứ điều gì bạn tin tưởng, hãy cứ làm đi. Khi biết yêu thương chính mình, bạn sẽ tỏa sáng một cách tự nhiên

Chọn cách chia sẻ dung dị, chậm rãi như đang kể một câu chuyện gắn liền bản ngã của chính tác giả, "Trở về thương lấy chính mình" có nhịp đều đều, thế nên không hứng thú với độc giả ngay khi chạm vào sách. Phải đến khi chúng ta vận dụng chỉ dẫn từ sách, để thiền định- đặt câu hỏi- tạo vòng lặp tinh thần..., sự thích thú mới khẽ chạm đến tinh thần của chính ta. Tận trong vô thức, cuốn sách góp phần tăng nguồn năng lượng tích cực, để người đọc khám phá bản thân theo tiếng gọi của yêu thương.

Kamal Ravikant - tác giả cuốn sách đã chỉ ra những bước đi để bạn đọc biết cách yêu thương chính mình. Và quan trọng hơn hết chính là cách thức duy trì tình yêu đó. Vốn là một giám đốc điều hành sa cơ thất thế sau khi công ty sụp đổ, việc ngộ ra được lối sống tự yêu thương và viết thành cuốn sách này đã cứu sống chính bản thân Kamal Ravikant. Ông đã bước qua nỗi sợ của chính mình và chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời - một hành động giản đơn: thương lấy chính mình. Và thật may mắn khi nhiều người như ông đã được cứu sống bởi lối sống ấy..

Tác giả Kamal Ravikant là một trong những người từng leo lên một trong những trạm cao nhất trên dãy Himalaya, thiền cùng các nhà sư Tây Tạng tại tu viện của đức Đạt Lai Lạt Ma, nhận được huy hiệu của quân chủng Bộ Binh Hoa Kỳ, đi bộ 550 dặm xuyên Tây Ban Nha, sống ở Paris. Là thành viên nam giới và phi da màu duy nhất trong hội nhà văn Phụ nữ Da Màu. Ông viết tiểu thuyết, nắm tay những bệnh nhân đang hấp hối và hợp tác với nhiều người xuất sắc nhất ở Thung lũng Sillicon.

"Trở về thương lấy chính mình" (Love Yourself like Your Life Depends on It) được rất nhiều bạn đọc lan tỏa trên mạng và các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều bạn đọc đã mua sách tặng bạn và gia đình chỉ vì cuốn sách họ đã đọc được và cứu rỗi được nỗi “thống khổ” của họ. Cuốn sách đã cứu sống nhiều người, theo đúng nghĩa đen của nó.

