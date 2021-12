Những lời chúc Giáng sinh 2021 hay và ý nghĩa dành tặng gia đình, người thân và bạn bè trong ngày Noel là một món quà tinh thần vô cùng đặc biệt.

Lời chúc dành cho bạn bè, đồng nghiệp

1. You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

Bạn là một người thật đặc biệt và duy nhất; mong rằng Giáng sinh này cũng đặc biệt và duy nhất như con người của bạn! Giáng sinh vui vẻ!

2. With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

3. It seems that Christmas time is here once again, and it is time again to bring in the New Year. We wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and we wish you happiness and prosperity in the year ahead.

Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi gửi đến bạn và những người thân yêu lời chúc Giáng sinh lành, và chúc bạn một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng.

4. May your Christmas be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.

Cầu chúc bạn một Giáng sinh tràn đầy những khoảnh khắc đặc biệt, ấm áp, bình yên, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân. Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui và một năm hạnh phúc.

5. I hope you know how much I value your friendship. I wish you a very merry Christmas and may we enjoy many more years together as friends.

Tôi hy vọng bạn biết được tình bạn của chúng ta đáng giá nhường nào. Tôi chúc bạn điều tốt lành trong lễ Giáng sinh và chúc tình bạn chúng ta mãi bền chặt.

6. Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family!

Giáng sinh là thời gian để dành cho gia đình và bạn bè. Nó sẽ tạo ra những khoảnh khắc mà bạn sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Chúc bạn và gia đình có một mùa Giáng sinh vui vẻ.

7. You make the stars shine brighter and the winter days warmer just by being in my life. Merry Christmas to my favourite person in the world.

Sự hiện diện của bạn trong cuộc đời tôi làm cho những ngôi sao trên bầu trời sáng hơn và những ngày mùa đông ấm áp hơn. Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ tới người mà tôi yêu quý trên thế giới này.

8. I hope Santa is good to you this year because you only deserve the best. Merry Christmas from our family to yours.

Tôi hi vọng ông già Noel sẽ đem đến cho bạn những điều tốt lành nhất bởi bạn xứng đáng với điều đó. Gia đình tôi xin được chúc mừng Giáng sinh tới bạn.

9. Fill your heart with the warmth that is the closeness of your family, friends and loved ones this holiday season and forever.

Lấp đầy trái tim của bạn với sự nồng ấm, gần gũi bên gia đình, bạn bè và tình yêu không chỉ trong mùa lễ hội mà còn mãi mãi về sau.

10. Christmas is the proof that this world can become a better place if we have lots of people like you who fills it with happiness and hope.

Giáng sinh là một minh chứng rõ ràng rằng thế giới là một nơi tốt đẹp nếu chúng ta được ở bên những người yêu thương chúng ta bằng sự hạnh phúc và niềm hi vọng.

11. Merry Christmas, and may this new year bring you joy and laughter. To be happy is the greatest wish in life.

Chúc mừng Giáng sinh và hi vọng năm mới của bạn sẽ ngập tràn trong niềm vui và tiếng cười. Luôn luôn hạnh phúc là điều ước tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

Lời chúc dành cho gia đình

12. Christmas is here. Wishing my family a merry and warm Christmas together!

Giáng sinh đã tới. Chúc cả nhà mình có một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên nhau!

13. I am very grateful to be born in our family. I hope all the best will come to our family. Merry Christmas!

Con rất biết ơn khi được sinh ra trong gia đình mình. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chúng ta. Giáng sinh vui vẻ!

14. Hopefully, Santa Claus will fill my family’s socks with love and luck. Wish our family a happy Christmas vacation!

Hy vọng rằng ông già Noel sẽ lấp đầy tất của gia đình mình bằng tình yêu và may mắn. Chúc cả nhà mình một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ!

15. I hope that in Christmas season this year, next year, and the years to come, my family will be together forever. Merry Christmas!

Mong rằng mùa Noel năm nay, năm sau và những năm sau nữa gia đình mình sẽ mãi bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

16. My Christmas joy is all of you. I am very happy that everyone is by my side. Hope the sweetest things will come to everyone in our family. Merry Christmas family!

Niềm vui Giáng sinh của con là mọi người. Con rất vui vì mọi người luôn ở bên cạnh con. Mong những điều ngọt ngào nhất sẽ đến với mọi người trong gia đình mình. Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!

17. Hope Santa Claus will bring our family the best luck. Merry Christmas and Happy New Year everyone!

Hy vọng ông già Noel sẽ mang đến cho gia đình chúng ta những điều may mắn nhất. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!

18. Thank you, my family, for always supporting me. Hope we will be happy together forever. Merry Christmas!

Cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ con. Mong rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

19. I will never forget the love you gave me. I am very happy that I am able to welcome Christmas with our family. Have a great Christmas everyone!

Con sẽ không bao giờ quên tình yêu mà mọi người đã dành cho con. Con rất vui vì có thể đón Giáng sinh cùng gia đình mình. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành!

Lời chúc dành cho người yêu, bạn đời

20. Merry Christmas my love! Send all my love to you on this special day.

Giáng sinh vui vẻ tình yêu của em! Gửi tất cả tình yêu của em đến anh trong ngày đặc biệt này.

21. I feel lucky to met you in my life. Thanks for loving me. Merry Christmas!

Anh cảm thấy may mắn vì đã gặp được em. Cảm ơn vì đã yêu anh. Giáng sinh vui vẻ!

22. Thank you for giving my life a new meaning. Because of you, all my Christmas holidays are magical and happy. Merry Christmas!

Cảm ơn anh đã cho cuộc sống của em một ý nghĩa mới. Vì có anh, tất cả những ngày lễ Giáng sinh của em đều kỳ diệu và hạnh phúc. Giáng sinh vui vẻ!

23. Merry Christmas. I want to thank you for all the love, special moment and happiness that you gave me. I really love you.

Giáng sinh vui vẻ. Anh muốn cảm ơn em vì tất cả tình yêu, khoảnh khắc đặc biệt và hạnh phúc mà em đã cho anh. Anh thật sự yêu em.

24. I want you to be with me every Christmas of my life. Merry Christmas and a happy new year to you!

Anh muốn em ở bên anh mỗi Giáng sinh trong cuộc đời. Chúc Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc đến với em!

25. You are my greatest Christmas present. Hope we are together at every Christmas. Merry Christmas!

Anh là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất của em. Hy vọng Giáng Sinh năm nào chúng ta cũng ở bên nhau. Giáng sinh vui vẻ!

26. I love the way you love me, take care of me. Merry Christmas, my love.

Em yêu cách anh yêu em, chăm sóc em. Giáng sinh vui vẻ nhé tình yêu của em!

27. Your love is everything for me. Merry Christmas, I love you so much!

Tình yêu của anh là tất cả đối với em. Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh nhiều!

28. All the sweetest Christmas wishes I want to give you. Merry Christmas my love!

Tất cả những lời chúc Giáng sinh ngọt ngào nhất anh muốn dành cho em. Giáng sinh vui vẻ tình yêu của anh!

29. You made me believe in love, in the miracles of life. Thank you for coming to me. We will be together forever. Merry Christmas!

Em đã khiến anh tin vào tình yêu, vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. Cảm ơn em đã đến với anh. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé. Giáng sinh vui vẻ!

Đăng Dương

