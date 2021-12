Hàn Quốc được biết đến là đất nước có nhiều loại trái cây cao cấp, hương vị đặc trưng. Ngay trên thị trường Việt Nam hiện có không ít loại hoa quả Hàn Quốc nhập khẩu đang được người dùng yêu thích.

Lê Hàn Quốc

Lê nâu Hàn Quốc là loại trái cây có bề ngoài tròn giống quả táo, có màu vàng nhạt, thịt trắng giòn, ngọt thanh nhiều nước. Không giống như các loại lê khác, lê Hàn Quốc giữ nguyên được độ giòn, đặc biệt không bị thâm khi bổ ra nên rất ngon khi dùng trong món salad.

Nhờ hương vị đặc biệt, lê dần trở thành một trong những trái cây xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc và được người tiêu dùng nhiều quốc gia ưa chuộng trong đó có Việt Nam.

Lê Hàn Quốc cũng là loại trái cây có nhiều giá trị sức khỏe cho con người, giàu vitamin, cung cấp men vi sinh, và ổn định hệ tiêu hoá. Các chất chống oxy hóa trong lê hỗ trợ loại bỏ gốc tự do. Chỉ số đường huyết của Lê Hàn Quốc thấp nên giữ lượng đường trong máu bạn luôn ổn định giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Lê Hàn Quốc được yêu thích bởi hương vị thơm ngon và nhiều công dụng

Ngoài ra, Lê Hàn Quốc là một trong số ít trái cây chứa chất Boron - khoáng chất hấp thu canxi tối đa để bổ sung cho xương, ngăn ngừa loãng xương, viêm xương khớp. Mặc dù mọng nước, nhưng Lê sữa Hàn chứa lượng calo thấp nên thích hợp cho những người đang giảm cân. Ngoài ra chúng còn là loại trái cây chống cholesterol và cắt cơn đói nhanh chóng giúp bạn không còn cảm giác thèm ăn. Ngay cả vỏ Lê sữa Hàn cũng có giá trị chữa bệnh cao, có lợi cho tim và phổi, giúp tiêu độc hạ nhiệt.

Nho sữa Hàn Quốc

Không chỉ là loại trái cây được yêu thích tại Hàn Quốc mà Nho sữa còn chinh phục được các nước châu Á lân cận trong đó có Việt Nam. Nho sữa Hàn Quốc có vị ngọt đậm, nhiều nước, pha chút ngậy ngậy của sữa, và đặc biệt người ta nghiện nó bởi mùi thơm đặc trưng của xoài chín. Thế nên nho sữa Hàn Quốc cũng được xem là vua của các loại nho nhờ vị thơm độc đáo mà không loại trái cây nào có được.

Nho sữa Hàn Quốc có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Nho sữa Hàn có chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hoá, đặc biệt tốt đối với những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, nhất là với người lớn tuổi. Vỏ nho cũng có chứa hàm lượng resveratrol hỗ trợ giảm máu nhiễm mỡ, chống xơ vữa động mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lão hoá, thải độc… Việc ăn nho thường xuyên còn giúp cơ thể khoẻ mạnh.

Các nghiên cứu khoa học của những nhà chuyên môn gần đây cho rằng quả nho xanh sữa có tác dụng phòng chống bệnh ung thư trực tràng và ung thư vú rất hiệu quả nếu sử dụng thường xuyên.

Dâu tây Hàn Quốc

Dâu tây Hàn được mệnh danh là “nữ hoàng trái cây” của xứ sở Kim Chi, chinh phục người tiêu dùng bởi hương thơm tự nhiên, vị ngọt thanh cũng như vẻ ngoài và chất lượng vượt trội. Là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc tại 20 quốc gia, trong đó tại Việt Nam, dâu Hàn Quốc cũng được cấp phép nhập khẩu chính ngạch và được bán tại các siêu thị lớn, cửa hàng nhập khẩu trái cây chính hãng như Lotte Mart, K-Market.

Dâu tây Hàn Quốc có tiêu chuẩn chất lượng vượt trội nhờ hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt bằng công nghệ trồng trong nhà kính thông minh (smart-farm). Trong đó, người trồng dâu hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng tiêu chuẩn GAP. Quả dâu tây Hàn Quốc thường đẹp và to, có màu sắc đỏ au.

Dâu tây Hàn Quốc chứa hàm lượng vitamin tự nhiên dồi dào

Dâu tây Hàn Quốc lại cực kỳ được yêu thích nhờ những lợi ích sức khỏe không hề nhỏ mà loại trái cây này đem lại. Những trái dâu Hàn Quốc chứa ít calo và chất béo, trung bình 100g dâu tây chứa khoảng 32 kcal.

Ngoài ra, dâu tây Hàn Quốc giàu vitamin C, hỗ trợ tăng cường trao đổi chất và cơ thể được đốt cháy calo nhanh hơn. Cùng một khối lượng, dâu tây có hàm lượng vitamin C cao gấp 1,5 lần so với quýt, gấp 2 lần so với chanh và gấp 10 lần so với táo. Chỉ cần ăn 6 quả dâu tây là bạn đã cung cấp đủ lượng vitamin C thiết yếu trong ngày. Đồng thời, vitamin C trong dâu tây cũng giúp tăng khả năng miễn dịch, chống oxy hóa, bảo vệ mắt, đặc biệt là giác mạc và võng mạc. Ăn dâu tây thường xuyên sẽ cung cấp chất dinh dưỡng bồi bổ cho sức khỏe.

Hoa quả nhập khẩu Hàn Quốc là lựa chọn thông minh của người tiêu dùng hiện đại

Trên thị trường hiện nay có nhiều cửa hàng bán trái cây nhập khẩu gắn nhãn mác Hàn Quốc nhưng thực chất là hàng Trung Quốc hoặc hàng kém chất lượng không an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, khi mua hàng, người tiêu dùng cần lựa chọn những siêu thị lớn, địa điểm bán trái cây nhập khẩu uy tín.

Mọi thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hoa quả Hàn Quốc, người tiêu dùng có thể liên hệ fanpage I Like K-food: https://www.facebook.com/ilikekfood

Bùi Huy