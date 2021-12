Mới đây, MSD Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của AmCham Việt Nam, ghi nhận cam kết lâu dài trong việc tạo ra tác động bền vững cho xã hội và cộng đồng.

Là công ty dược phẩm đa quốc gia, MSD Việt Nam, tên đầy đủ là Merck Sharp & Dohme, còn được biết đến là Merck & Co. ở Hoa Kỳ và Canada. Giải thưởng này tiếp nối Kỷ niệm chương danh giá “Vì sức khỏe nhân dân” được Bộ Y tế trao tặng cho lãnh đạo công ty vào tháng 3/2021.

Nỗ lực giải quyết những thách thức y tế

MSD đã và đang làm việc liên ngành nhằm giải quyết một số vấn đề đang được coi là những thách thức y tế hiện nay ở Việt Nam như: vấn đề kháng kháng sinh, thúc đẩy độ bao phủ tiêm chủng vắc-xin, tăng cường tiếp cận chăm sóc y tế cơ bản và cải thiện sức khỏe bà mẹ ở những cộng đồng dễ bị tổn thương.

Trong đó, vấn đề kháng kháng sinh là mối đe dọa y tế cộng đồng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống con người cũng như sự phát triển bền vững của quốc gia. Việt Nam được xếp là một trong những nước chứng kiến mối đe dọa ngày càng gia tăng của kháng kháng sinh trong những năm gần đây.

MSD đã triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh, hợp tác cùng Bộ Y tế trên cả nước. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một trong những đơn vị đầu tiên triển khai chương trình vào năm 2012, việc sử dụng kháng sinh giảm đáng kể - hơn 30% về số lượng. Chương trình này cũng đã giới thiệu các giải pháp kỹ thuật số ở hình thức ứng dụng digitalAMS trên điện thoại và nền tảng trang thông tin điện tử thí điểm, nhằm cải thiện việc tuân thủ thực hiện, và đánh giá kết quả. Tính đến cuối năm 2020, 36 bệnh viện đã chủ động tham gia vào chương trình.

MSD cũng hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) hỗ trợ Bộ Y tế triển khai tiêm vắc xin phòng ung thư cổ tử cung do vi-rút HPV ở Việt Nam từ năm 2019-2021. Ngoài ra, MSD cũng giới thiệu các loại vắc xin phòng ngừa các bệnh quai bị - sởi - rubella, thủy đậu, rota virus và dự kiến thêm nhiều loại vắc xin mới trong những năm tới.

MSD cũng là đơn vị tiên phong giới thiệu liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư tại Việt Nam vào tháng 12/2017. Bệnh nhân có thể tiếp cận liệu pháp này theo sự tư vấn của bác sỹ thông qua chương trình hỗ trợ bệnh nhân đang được triển khai ở 23 bệnh viện trên toàn quốc.

Vào cuối năm 2020, MSD được Quỹ Ngày mai Tươi sáng vinh danh là doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho Quỹ thông qua chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư, với tổng mức hỗ trợ lên đến gần một triệu USD.

Bên cạnh đó, MSD tập trung vào các chương trình giáo dục y khoa nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên y tế ở tất cả các hạng bệnh viện trên toàn quốc; hợp tác với nhiều hiệp hội y khoa, các tổ chức xã hội, các trường đại học y khoa để tài trợ và hỗ trợ các chương trình giáo dục và đào tạo y khoa liên tục, nhằm nâng cao năng lực cán bộ y tế. Từ năm 2014-2020, MSD đã đầu tư hơn 12 triệu USD để triển khai các hoạt động này.

Tiếp cận bền vững vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Đại diện MSD chia sẻ, các chương trình trách nhiệm xã hội của MSD tập trung vào giải quyết những thách thức y tế nguy cấp ở những cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam, những người có tình trạng sức khỏe bị xấu đi do tác động của đại dịch.

Tháng 9 vừa qua, MSD đã tài trợ 1,2 triệu USD cho UNFPA để tiếp tục triển khai chương trình “MSD vì Bà mẹ” trong giai đoạn tiếp theo (2021- 2023). Dự án mang tên “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đầu tư vào các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong mẹ tại các vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam (Bắc Cạn, Lai Châu, Sơn La, Đắc Nông, Kon Tum và Gia Lai) đã được khởi động. Dự án sẽ lồng ghép biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phát triển và vận hành các can thiệp chăm sóc sức khỏe từ xa trên nền tảng chương trình sức khỏe sinh sản hiện có, nhằm thúc đẩy việc sinh nở an toàn.

Bên cạnh đó, nhằm rút ngắn khoảng cách trong việc tiếp cận chăm sóc y tế cơ bản cho người dân sống ở vùng sâu vùng xa, MSD Foundation cũng đã tài trợ 7 triệu USD cho chương trình ECHO (Mở rộng Kết quả Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng) của Trung tâm khoa học sức khỏe đại học New Mexico để tiếp tục dự án ECHO giúp cải thiện khả năng tiếp cận đến các phương pháp điều trị đặc biệt đối với những ca bệnh phức tạp, mạn tính cho người dân tại vùng nông thôn thiếu điều kiện chăm sóc y tế ở Ấn Độ và Việt Nam.

Thúy Ngà