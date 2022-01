Ngày 05/1/2022, Thương hiệu Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”, phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua là: sáng tạo - khát vọng - nhiệt huyết - quan tâm. Ở giai đoạn đầu, công ty sẽ song song duy trì nhận diện cũ “Nội thất Hòa Phát” và nhận diện mới “Nội thất The One” trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ tháng 1/2022. Tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One tại landing page: chuyendoi.noithattheone.vn