Trong lớp đào tạo chương trình “Bệ phóng Google 4.0” tại Đà Nẵng, DIYAS SKY là từ khoá thu hút sự chú ý khi mới xuất hiện chỉ trong vòng chưa đầy một tháng nhưng đã có gần 500.000 kết quả với hơn 100 triệu lượt tìm kiếm.

Từ khóa “nóng” tới mức Google đã đề xuất thông tin căn hộ lên top đầu kết quả tìm kiếm, giúp giới trẻ chủ động đặt lịch hẹn tham quan dự án và dễ dàng sở hữu nhà đón Tết.

Tiên phong trong giải pháp nhà ở cho người trẻ

Thực tế hiện nay, khi mà gần như mỗi ngày, ai cũng phải sử dụng công cụ tìm kiếm Google. Khi thực hiện tra cứu Google, nhiều người không khỏi bất ngờ trước lượng thông tin “khổng lồ” về dự án nhà ở dành cho cộng đồng DIY (Do It Yourself) mà theo chủ đầu tư là sẵn sàng “chìa khoá trao tay” để kịp có nhà mới đón Tết.

DIYAS SKY là cái tên đang thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ từ các chuyên trang về BĐS mà còn được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn như “Liên minh DIY”. Nhiều người cho rằng, DIYAS SKY là căn hộ studio DIY tiên phong trong giải pháp nhà ở cho nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng mọi nhu cầu của người trẻ về không gian sống sáng tạo, thú vị.

Mới đây, khi đến tham quan căn hộ DIYAS SKY tại quận Tân Bình, TP.HCM, bạn Nguyễn Thuỵ Hải Triều - chuyên viên tư vấn trang điểm của một hãng mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc đã bày tỏ sự thích thú với những thiết bị, máy móc hiện đại bên trong phòng Sky Lab, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ Nice Supporter.

Hải Triều cho hay, cô biết thông tin về DIYAS SKY từ nhiều người quen. Điều đặc biệt thu hút cô là chính sách bán hàng cùng giá thành vừa tầm. Theo đại diện dự án, căn hộ DIYAS SKY chỉ có giá dưới 1 tỷ đồng, ngân hàng cho vay đến 90% và khách hàng được nhận nhà ngay trước Tết.

Nhiều máy móc, thiết bị công nghệ 4.0 bên trong Sky Lab cùng sự hỗ trợ đến từ đội ngũ Nice Supporter, giúp người trẻ thoả sức sáng tạo

Học kế toán nhưng đam mê ngành làm đẹp, Hải Triều đã chọn một công việc trái với ngành học cho thoả niềm đam mê. Với kiến thức kế toán sẵn có, cô đã lên kế hoạch tự chủ tài chính cho mình và bắt đầu từ việc tìm hiểu đầy đủ thông tin.

Theo cô, DIYAS SKY là đơn vị được chức năng Google Business xác nhận, nhiều hình ảnh được thu thập và quan trọng là các hồ sơ đăng ký xem nhà mẫu, tính toán phương án tài chính đều được “cỗ máy” tìm kiếm này cung cấp, nên cô quyết định đến xem trực tiếp.

“Có thu nhập ổn định là có nhà”

Bất ngờ hơn, đây không phải là lần đầu tiên Hải Triều đến xem nhà mẫu. Trước đó, cô đã cùng các đồng nghiệp trong công ty ghé thăm DIYAS SKY. Họ đều là những người trẻ năng động, đam mê sáng tạo và có công việc ổn định.

Đại diện dự án DIYAS SKY cho biết, “Có thu nhập ổn định là có nhà” là điều kiện của ngân hàng Shinhan Bank của Hàn Quốc để có thể tự mình đứng vay mua nhà. Và Hải Triều chính là một ví dụ điển hình cho việc thoả mãn các điều kiện của ngân hàng, vì vậy, cô muốn đi xem nhà lại lần nữa, để trải nghiệm cái cảm giác “làm điều mình thích” và đắm mình trong không gian sáng tạo của Sky Lab.

Theo đại diện chủ đầu tư, DIYAS SKY là căn hộ studio DIY đã hoàn thiện, người trẻ có thể mua và dọn vào ở ngay đón Tết

Hải Triều háo hức chia sẻ: “Ai mà không mơ ước tự mình làm chủ một căn hộ, điều đó đâu có dễ dàng gì. Thế nhưng giờ đây, tuyệt vời hơn là có thể có nhà dọn vào ngay trước Tết. Ai cũng cố gắng thu xếp tiền bạc để mua nhanh vì nghe nói nếu không kịp thì sẽ phải đợi đợt mở bán tiếp theo.

Mình không muốn bị lỡ chuyến tàu nên đã xin nghỉ phép thêm một ngày tới đây, để thử sống trong không gian sáng tạo dành cho người trẻ thích cuộc sống làm điều mình muốn. Từ sáng tới chiều, mình ở đây để cảm nhận trọn vẹn bởi đằng nào mua xong là sẽ ở đây lâu dài mà”.

Theo Hải Triều, cô từng đi thuê một căn hộ nhỏ để trang trí lại làm Airbnb theo mô hình nền kinh tế chia sẻ, nên cô hiểu cách vận hành của DIYAS SKY - cái nào chia sẻ được cùng nhau thì chia sẻ, để tối ưu hoá kinh phí mà tận hưởng cuộc sống.

Bên ngoài Sale Gallery DIYAS SKY ở đường Nguyễn Đức Thuận (quận Tân Bình, TP.HCM) là hình ảnh những gia đình trẻ đang tận hưởng niềm vui. Có nhiều cặp vợ chồng đi cùng nhau, có người còn bế theo cả con nhỏ hoặc rủ thêm bạn bè để tư vấn phụ. Ai ai cũng có sự háo hức hiện lên trong mắt.

DIYAS SKY chính là một phần đặc biệt của thành phố trẻ, là nơi an cư lạc nghiệp dành riêng cho người trẻ sáng tạo. Họ chính là nguồn động lực phát triển của thành phố, nơi hội tụ của những con người đang góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung của thành phố trong tương lai.

