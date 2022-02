Time Out - tạp chí toàn cầu chuyên về ẩm thực, du lịch, văn hóa - vừa công bố danh sách những điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới.

Từ những thiên đường biển đảo cho tới những thành phố quyến rũ hay thị trấn sôi động, các biên tập viên của tạp chí du lịch danh tiếng Time Out đã chọn ra 21 điểm đến được cho là lãng mạn nhất trên thế giới dành cho các cặp đôi trong dịp Valentine tới đây.

1. Hội An, Việt Nam

Những con phố cổ rợp bóng đèn lồng là điểm đến lý tưởng cho một buổi đi dạo hò hẹn dưới ánh hoàng hôn. Theo Time Out, tới Hội An, du khách như được "quay về quá khứ" bởi kiến trúc và cuộc sống bình dị của con người nơi đây. "Thả hồn" trôi theo dòng nước khi đi trên những chiếc thuyền gỗ như cách để các cặp đôi yêu nhau "nối dài" giấc mơ lãng mạn ở Hội An.

2. Montreal, Canada

Các biên tập viên của Time Out đánh giá Montreal luôn ẩn chứa những "điều kỳ diệu" khiến thành phố này trở nên khác biệt so với bất kỳ nơi nào khác ở Bắc Mỹ. Ngay khi đặt chân tới đây, du khách sẽ cảm nhận được sự lãng mạn đầy tự tin của người Canada nhưng vẫn đầy lịch sự, sang trọng. Mọi khung hình ở Montreal đều toát lên "màu quá khứ" mang đậm dấu ấn của thời gian. Tuy nhiên, không vì thế mà thành phố này kém đi phần sôi động. Tới đây, du khách không nên bỏ qua những quán bar trên tầng gác mái của khu phố cổ để hòa mình vào nhịp sống trẻ hiện đại.

3. Herzegovina

Herzegovina được mệnh danh là một trong những "kho báu" cuối cùng còn ẩn giấu ở châu Âu. Với nhiều danh thắng trải dài từ bắc tới nam như Mostar, Thác Kravice hay Medjugorje, du khách tới Herzegovina có thể chèo thuyền kayak khám phá những dòng sông tuyệt đẹp. Ngoài ra, đất nước còn nổi tiếng với những hẻm núi và thung lũng độc đáo mà thiên nhiên ban tặng.

4. Venice, Ý

Venice vốn nổi tiếng thế giới bởi vẻ đẹp lãng mạn của một thành phố cổ kính, độc đáo với nhiều màu sắc và kiến trúc lạ mắt, đứng trầm ngâm in soi bóng nước. Chẳng thế mà nơi đây được mệnh danh là thành phố của tình yêu, của sông nước, của những câu chuyện bí ẩn từ xa xưa, của những chiếc mặt nạ hóa trang kỳ quái và lạ lẫm, của những bảo tàng, nhà thờ và đặc biệt là những cây cầu đá xinh đẹp vắt qua dòng kênh.

5. Marrakech, Ma-rốc

Marrakech là nơi đánh thức mọi giác quan của du khách như một bản giao hưởng đầy phấn khích. Các con phố ở đây tuy không rộng nhưng hấp dẫn với màu sắc sặc sỡ của những quầy hàng lưu niệm, hương vị từ những món ăn ngon cùng tiếng cười nói của du khách và người dân địa phương.

6. Kyoto, Nhật Bản

Nếu thủ đô Tokyo ồn ào, náo nhiệt thì cố đô Kyoto lại bình yên, tĩnh lặng tới lạ. Từng góc phố, ngôi nhà, hàng cây cho tới những ngôi đền, chùa hay các con đường lát đá khiến thành phố này đẹp như một bức tranh. Điểm đến thu hút du khách nhất Kyoto là quận Higashiyama, nơi có những con phố dành cho người đi bộ tên là "ryokan". Tại đây du khách có thể ngồi thưởng thức trà đạo hoặc một ly sake trong quán rượu truyền thống, đưa mắt ngắm nhìn những bóng dáng Geisha yêu kiều trên phố và thả hồn về một Nhật Bản rất xưa.

7. Praha, Cộng hòa Séc

Praha nổi tiếng với 18 cây cầu bắc ngang con sông Vltava, hai bên bờ là những nhà thờ mái vòm cổ kính, những ngọn tháp mạ vàng trên đỉnh, tòa lâu đài hàng nghìn năm tuổi mang phong cách La Mã, Gothic và dòng sông mềm mại uốn lượn xuyên qua thành phố. Được mệnh danh là "Vương miện của thế giới", nhiều người gọi đây là một trong những thành phố xinh đẹp và quyến rũ nhất châu Âu.

8. Zanzibar

Những bãi biển rực rỡ của Zanzibar từ lâu đã trở thành nơi dừng chân trong tuần trăng mật của nhiều cặp đôi mới cưới trên khắp thế giới. Nhưng hòn đảo này còn có nhiều hơn thế. Điểm nổi bật của Zanzibar chính là những tòa nhà cổ với chất liệu chính là đá san hô, được xây dựng vào thế kỉ 19. Các ngôi nhà cổ gây ấn tượng với các cánh cửa được trang trí lạ mắt, hoa văn cầu kì và luôn có những bậc thềm cho khách ngồi nghỉ. Ngoài ra, các công trình công cộng như thánh đường Hồi giáo, một số nhà thờ của công giáo La Mã, pháo đài cổ của Oman, các khu chợ, trường học cùng nhiều khu dinh thự nguy nga đã tạo nên một bức tranh sống động cho diện mạo kiến trúc trên hòn đảo bình dị ở Ấn Độ Dương này.

9. Thác Niagara, Canada/Mỹ

Kỳ quan thiên nhiên này nằm giữa hai thành phố kết nghĩa Niagara Falls, Ontario và Niagara Falls, New York. Thác Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt: thác Mỹ, thác Bridal Veil nằm trên thành phố New York và thác Horsehoe thuộc Canada. Với hơn 14 triệu khách du lịch tới tham quan mỗi năm, Niagara được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới.

10. Iceland

Tới Iceland, du khách sẽ cảm thấy như đang đặt chân tới một "thế giới khác". Không chỉ có cực quang, đất nước Bắc Âu nổi tiếng với bãi biển cát đen Reynisfjara độc đáo, thác nước Seljalandsfoss tựa như dải yếm thả từ trên cao hay suối nước nóng Blue Lagoon xanh ngọc quyến rũ.

Ngoài ra, trong danh sách của Time Out còn có nhiều điểm đến nổi tiếng khác trên thế giới như hồ Malawi, Paris (Pháp), Maldives, Las Vegas (Mỹ), Ljubljana (Slovenia), Hawaii (Mỹ), St. Petersburg (Nga), Greenland, đảo Bora Bora, Udaipur (Ấn Độ) và Lisbon (Bồ Đào Nha).

Đỗ An (Theo Time Out)