Cung nghinh tượng Đức tôn sư Thiện Phước nhằm tỏ lòng biết ơn đối với người khai sáng hệ phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Chiều 20/3 (18/2 ÂL) diễn ra lễ cung nghinh và an vị tôn tượng Đức tôn sư Thiện Phước bằng chất liệu đồng tím do chùa Long Phước Thọ (Long Thành, Đồng Nai) và Không gian Văn hóa Nghệ thuật Phật Giáo Diệu Tướng Am tổ chức.

Tượng tôn sư Thiện Phước.

Hòa thượng Thích Giác Quang - Ủy viên HĐTS GHPSVN, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị tông phong Tịnh Độ Non Bồng, Trụ trì Tổ đình Quan Âm Tu Viện cho biết: “Chúng tôi vô cùng hoan hỷ trước công đức lớn lao của Hòa thượng trụ trì chùa Long Phước Thọ, chư tôn đức Tăng Ni đã phát tâm tạo tượng Đức Tôn sư.

Xưa nay chúng ta vẫn tôn thờ nhưng chỉ qua hình ảnh, tranh vẽ, tượng đá, tượng xi măng,... nhưng chưa đạt chuẩn. Nhưng hôm nay, khi đứng trước tôn tượng đức tôn sư, tôi thấy rất hoan hỷ và tin rằng tôn tượng cũng phần nào đó thể hiện tinh thần giáo pháp sẽ bền vững mãi với thời gian”.

Tượng tôn sư Thiện Phước là tác phẩm được phát hành có giới hạn bởi Không gian Văn hóa Nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am. Tác phẩm đã được đăng ký Bản quyền sở hữu tác giả và Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Sau buổi lễ, 9 tôn tượng cao 88cm và 29 tôn tượng cao 30cm sẽ được tôn trí tại Tổ đình Quan Âm Tu Viện, Tu viện Thắng Liên Hoa, Chùa An Hòa, Bửu Hoa Ni Viện, Chùa Pháp An.. các chốn già lam, tổ đình, tự viện trong môn phong cũng như tại tư gia của môn đệ Phật tử.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Thảo, Phó ban Quản trị tông phong Tịnh Độ Non Bồng, Trưởng ban Tổ chức đại lễ kiêm Trụ trì chùa Long Phước Thọ cho biết: “Đã hơn 36 năm kể từ ngày Đức Tôn Sư Thiện Phước viên tịch, một số chùa, tổ đường đã tạo tượng Tôn Sư để kính ngưỡng nhưng chưa tái hiện được thần thái của Ngài. Từ đó Hòa thượng đã phát tâm cùng Không gian Nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am khởi tạo sự án tạo pho tượng Tôn sư bằng chất liệu đồng bền bỉ để phụng thờ tại Tổ đình và các Tự viện trong môn phong”.

Cung nghinh tượng Đức tôn sư Thiện Phước nhằm tỏ lòng biết ơn đối với người khai sáng hệ phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Để đạt được mức độ hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ, độ sâu, sự chuyển màu mềm mại, những nghệ nhân của Diệu Tướng Am đã sử dụng chất liệu đồng tím với hàm lượng đồng nguyên chất lên tới 92% (là chất liệu có đặc tính không bị oxy hóa bởi thời tiết và xỉn màu theo thời gian) và áp dụng công nghệ xử lý vật liệu đặc biệt trong quá trình tạo tượng.

Thông qua những hình ảnh, tư liệu lịch sử cũng như rất nhiều những buổi gặp gỡ, trao đổi, với sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu và kỹ lưỡng… những bức tượng Đức Tổ sư Thiện Phước đã hoàn thiện với đầy đủ Oai nghi, sự Từ bị và nhiệm màu.

Tổ sư Thiện Phước (hiệu Mẫu Trầu) (1924 – 1986) là người khai sáng hệ phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Sau khi đắc pháp với Sư ông Thượng Bửu Hạ Đức tại chùa Bửu Quang (Ngọa Long Sơn, An Giang), nơi cầu Pháp và thành tựu pháp của Tổ sư. Vào năm 1957, tại tổ đình Linh Sơn, Đức Tổ sư đã xiển dương chánh pháp, dung yếu chỉ của Tịnh độ làm tâm tông độ chúng, giáo hóa chúng sanh. Dưới sự khai sáng của Đức Tổ Sư, ánh đạo nhiệm mầu đã nhuần thấm trưởng dưỡng Liên tông, tỏ rạng một góc trời Đông, cùng 30 năm tiếng pháp lành diệu mầu uyển chuyển khắp trời Nam nước Việt.

Tình Lê