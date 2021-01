Ở tuổi 63, NSND Việt Anh sống một mình không vợ con trong căn trọ thuê. Ông tìm niềm vui bên bạn bè, những người học trò mình dạy mỗi ngày trên lớp.

Tôi sợ nỗi cô đơn trong ngày Tết!

Gặp NSND Việt Anh trong một quán cà phê ở đường Võ Văn Tần, quận 3 (TP.HCM). Dáng vẻ điềm đạm, chậm rãi, ăn mặc giản dị, nam nghệ sĩ khiến người đối diện cảm nhận sự hài hước, bông đùa nhưng đầy sâu sắc của người đàn ông giàu năng lượng ở tuổi 63. Dường như những khó khăn, sóng gió trong cuộc đời chưa bao giờ khiến ông gục ngã hay đánh mất nụ cười vốn có.

Ở tuổi xế chiều, Việt Anh bằng lòng cuộc sống một mình. Ông bầu bạn cùng đồng nghiệp, học trò, xem công việc là niềm vui.

Việt Anh bảo so với nhiều đồng nghiệp, những ngày cận Tết là thời điểm ông thảnh thơi nhất trong năm. Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, ông thấy bản thân như sống chậm lại và chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống.

“Thú thật tôi ám ảnh và sợ nhất những ngày Tết. Bạn bè, học trò về quê đoàn tụ gia đình, còn mình chỉ biết lang thang không biết đi đâu. Lúc ấy, tôi mới cảm nhận rõ sự cô độc của bản thân ghê gớm đến chừng nào”, Việt Anh nói.

Chia sẻ với VietNamNet, nam nghệ sĩ bảo ông đã ngưng diễn kịch từ 5 năm qua. Thời gian hiện tại ông chủ yếu tham gia phim, nhận giảng dạy tại sân khấu kịch Hồng Vân. Cát-xê từ những công việc trên không quá cao song ông biết “liệu cơm gắp mắm” và cảm thấy hài lòng vì không phải quá lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền hay vướng bận gia đình.

Với Việt Anh, nghệ thuật ngày xưa là mưu sinh nhưng bây giờ là niềm vui giản dị ở tuổi xế chiều. Nhìn những học trò mình ở độ tuổi 18, đôi mươi ông như nhìn thấy cả tuổi trẻ của mình. Mỗi giờ lên lớp, nam nghệ sĩ trăn trở làm thế nào để truyền tải chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cùng nỗi kỳ vọng mỗi học sinh mình đào tạo sẽ có cơ hội thành danh sau này.

Dù đam mê diễn kịch, NSND Việt Anh đã ngưng tham gia lĩnh vực này 5 năm qua vì không tìm được kịch bản ưng ý.

NSND Việt Anh cho hay nếu các ngành nghề trong xã hội thường đòi hỏi bằng cấp nghiệp vụ nhưng riêng lĩnh vực nghệ thuật lại có sự khác biệt. Mọi năng lực, kỹ năng của một người nghệ sĩ sẽ được thể hiện trọn vẹn khi trình bày tác phẩm của mình trước công chúng, giới chuyên môn.

“Nói thế không có nghĩa không cần học hành bởi suy cho cùng người nghệ sĩ cũng cần có tri thức. Anh biết 10 anh mới có thể diễn 10, còn chỉ biết 5 thì dù nỗ lực cách mấy cũng không thể truyền tải trọn vẹn vai diễn được. Tóm lại muốn đi đường dài thì văn hóa của bạn phải đủ rộng và sâu. Điều duy nhất tôi căn dặn học trò mình yêu nghề thì hãy theo, còn muốn làm giàu nên kiếm nghề khác”, ông chia sẻ.

Việt Anh vào nghề và thành danh từ sân khấu kịch. Chứng kiến giai đoạn hoàng kim lẫn thoái trào của bộ môn này khiến bản thân ông mang nhiều nỗi niềm. Sân khấu teo tóp, sàn diễn thưa thớt buộc lòng nhiều nghệ sĩ phải tìm sang lĩnh vực khác để mưu sinh - bản thân ông cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nghệ sĩ 63 tuổi luôn đau đáu nỗi nhớ mong về một thời điểm thích hợp lại có thể bước lên sân khấu để cùng những đồng nghiệp của mình mang lại những vở diễn hay, có chiều sâu như ông hằng mong ước suốt những năm qua.

Chấp nhận cuộc sống đơn độc sau đổ vỡ hôn nhân

Là nghệ sĩ gạo cội, được nhiều đồng nghiệp, đàn em kính nể trong nghề song Việt Anh bình dị, có phần xuề xòa trong đời sống. Do tính chất công việc đi sớm về khuya, cộng thêm ở một mình, Việt Anh nhiều năm qua lựa chọn ở nhà thuê, ăn cơm hàng cho đơn giản và tiện lợi.

“Là nghệ sĩ, tôi chỉ quan niệm mình hoàn thành tốt vai diễn trên sân khấu, giữ đạo đức tư cách mới quan trọng, còn những gì thuộc về bên ngoài tôi rất xề xòa... Niềm vui của tôi đơn giản là được ăn một tô bún riêu, bát cháo lòng nóng hay lai rai vỉa hè cùng vài người bạn mỗi tối, như vậy là đủ vui. Vấn đề ở đâu, ăn gì không quan trọng mà nghĩ gì, sống vì điều gì mới ý nghĩa với tôi”, Việt Anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ hiện sống trong căn nhà thuê ở quận Thủ Đức (TP.HCM). Số tiền trọ mỗi tháng được những người bạn thân vì yêu thương mình mà góp lại chi trả. Mỗi ngày Việt Anh di chuyển bằng xe gắn máy đến trường quay hay sân khấu với quãng đường hơn 10 cây số. Dẫu đường xa và bất tiện, ông cảm thấy mình may mắn vì so với nhiều người không có nơi để ở, không có cái để ăn đã là điều rất đỗi may mắn.

NSND Việt Anh bên học trò Trấn Thành. Nam nghệ sĩ dành nhiều lời khuyên bảo, chỉ dạy anh trong mỗi dịp gặp gỡ ăn uống.

Việt Anh hào hứng khoe sắp tới sẽ chuyển ra trung tâm thành phố ở. Căn nhà trọ được một học trò của ông – cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay thuê lại và chi trả toàn bộ chi phí để tiện cho sinh hoạt và làm việc.

“Nhiều người cứ nghĩ cần phải nhà cao cửa rộng, xế hộp mới là cái đích của cuộc sống. Riêng niềm hạnh phúc của tôi khác thế. Hoàn cảnh sống đơn chiếc, cứ tích góp tiền dành dụm cả đời để mua nhà rồi sau này lỡ mất đi sẽ thế nào? Tôi suy đi nghĩ lại và cho rằng ở nhà thuê vẫn khỏe hơn”, ông nói.

Đơn độc trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân, đã bao giờ ông suy nghĩ sẽ tìm kiếm một người bầu bạn cùng mình? Việt Anh trầm ngâm hồi lâu bảo giờ chấp nhận cuộc sống một mình.

Nam nghệ sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với cựu diễn viên Phương Linh. Sau đổ vỡ, Việt Anh gặp và yêu một người phụ nữ kém mình nhiều tuổi. Tuy nhiên mối tình này cũng đi vào ngõ cụt dù có 8 năm bên nhau. Nam nghệ sĩ tự nhận số mình hẩm hiu tình duyên nên chấp nhận và không oán trách bất cứ ai.

Nam nghệ sĩ gạo cội tỏ ra lạc quan sau những trắc trở đời sống.

Niềm an ủi tuổi già của Việt Anh là cô con gái của anh và vợ cũ – năm nay vừa tròn 21 tuổi. Cô bé hiện là du học sinh tại Úc và sống cùng mẹ ruột từ năm lớp 4. Vì xa cách nhiều năm, Việt Anh không tâm sự, chia sẻ quá nhiều song anh cho biết con gái tinh tế và thấu hiểu cho hoàn cảnh của bố.

Ở tuổi 63, diễn viên Lôi vũ tìm niềm vui bên bạn bè, những người học trò ông dạy mỗi ngày ở lớp. Ông tích cực chơi thể thao, sinh hoạt khoa học bởi quan niệm “sức khỏe là vàng”. Những ngày không làm việc ông gặp gỡ bạn bè cà phê, thỉnh thoảng lại "lai rai" rồi về ngủ.

Mỗi khi nhìn những nghệ sĩ về già bệnh tật, hoàn cảnh neo đơn, Việt Anh liên tưởng đến bản thân sau này. Tuy nhiên, ông chấp nhận bởi cho rằng dù có lo sợ thì cũng không thể giải quyết được.

“Tôi tưởng tượng có thể một lúc nào đó mình sẽ như thế và bình thản để đón nhận cuộc sống. Tôi quan niệm mọi việc xảy ra trong đời đều là duyên, lo làm chi rồi đâu giải quyết được. Đời người nghệ sĩ, vinh quang và cay đắng đã nếm đủ thì khi nằm xuống không có gì phải hối tiếc”, diễn viên gạo cội trầm ngâm.

Clip NSND Việt Anh và NSƯT Thành Lộc trong kịch "Dạ cổ hoài lang'

browser not support iframe.

NSND Việt Anh sinh năm 1958, là nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu phía nam. Ông đánh dấu tên tuổi của mình qua hàng trăm vai diễn khác nhau từ hài, kịch, phim truyền hình, điện ảnh... Nghệ sĩ gạo cội với lối diễn xuất phóng khoáng, tự do ghi dấu qua hình ảnh ông già Nam Bộ tính cách tưng tửng nhưng giàu lòng nhân ái tạo nhiều cảm tình với khán giả.



Bên cạnh vai trò diễn xuất, ông còn là đạo diễn và tác giả của nhiều vở chính kịch, hài kịch nổi tiếng như Lôi vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng,... Sau nhiều năm cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, Việt Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2019.

Tuấn Chiêu