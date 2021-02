Vì lạc đường, nghệ sĩ Hồng Nga đã mắc lỗi đi ngược chiều nên bị cảnh sát phạt vi phạm.

Đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Hồng Nga vừa vi phạm luật giao thông ở Mỹ do không rành đường.

Cụ thể, tối 10/2 (giờ địa phương) tại quận Cam (California, Mỹ), nghệ sĩ Hồng Nga tự lái xe mua đồ cúng để chuẩn bị cho đêm Giao Thừa theo đúng tục lệ Tết cổ truyền Việt Nam thì bị lạc đường. Vì thế, bà cố gắng điều khiển xe tìm đường về, khi rẽ vào một con đường thì phạm lỗi đi ngược chiều. Lập tức, Hồng Nga bị cảnh sát đề nghị dừng xe, thông tin vi phạm luật giao thông rồi tiến hành giam xe.

Nghệ sĩ Hồng Nga hiện tại.

Sau đó, con gái nghệ sĩ Hồng Nga là chị Thủy biết chuyện đã đến sở cảnh sát, trình bày lý do mẹ chị bị lạc đường nên mới phạm lỗi đi ngược chiều rồi tiến hành thủ tục bảo lãnh đưa mẹ về.

Nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ bà cũng rất bất ngờ trước sự cố này. Bà biết đi ngược chiều là vi phạm luật giao thông, sẽ bị giam xe. Dù vậy, Hồng Nga tự an ủi mình may mắn rẽ vào đường vắng, vì nếu nhiều xe, bà có thể gặp tai nạn xe ô tô do đi ngược chiều.

Hiện tại, Hồng Nga đang chờ ngày đi đóng tiền phạt để nhận lại xe bị giam. Sau sự việc, chị Thủy cũng "tịch thu" chìa khóa ô tô, không cho mẹ tự lái xe khi chưa rành đường.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, nghệ sĩ Hồng Nga bị "mắc kẹt" tại Mỹ vì dịch bệnh. Đầu năm 2020, bà đưa con gái sang Mỹ. Sợ con gái một mình không biết đường sá nên đồng hành đưa con đi tham quan, thăm người quen. Không ngờ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, từ đó đến nay, bà vẫn chưa thể về Việt Nam. Hồng Nga và con gái hiện sống cùng nhau trong căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 8 m2.

Kể từ khi về Việt Nam định cư, mỗi chuyến lưu diễn Mỹ của Hồng Nga tối đa chỉ vài tháng, riêng lần này đã hơn 1 năm. Bà vừa đón Tết Tân sửu 2021 ở Mỹ và hạn chế ra ngoài vì thời tiết lạnh giá cũng như sợ dịch bệnh, cảm giác như bị giam trong 4 bức tường, chỉ mong ngày về Việt Nam. Hiện, bà vẫn đang chờ có chuyến bay về nước.

Hồng Nga đón Tết ở Mỹ với những nỗi niềm.

Trong livestream gần nhất, Hồng Nga cho biết bà mua bánh chưng, bánh tét, dưa góp… ăn trong Tết để tìm chút hương vị Việt giữa xứ người. Sống trong căn phòng chật hẹp, để hành lý đã gần hết chỗ nên Hồng Nga không trang trí gì nhiều. Thỉnh thoảng, con gái bà sẽ nấu ăn và mang sang cho mẹ. Hồng Nga nói rằng dù đi đến đâu, ở đất nước tân tiến thế nào thì quê hương vẫn là số một.

Bà tâm sự: "Nhớ quê nhà lắm, dịch bệnh bùng phát nên bên Mỹ cũng không diễn kịch nói, cải lương, tấu hài được, về nước cũng không thể nên chưa có cái Tết nào lòng dạ héo hon như tết năm nay".

Theo luật giao thông bang California, Mỹ, người lái xe vi phạm sẽ chịu hình thức cộng điểm phạt tùy mức độ nghiêm trọng. Nếu số điểm phạt đạt ngưỡng pháp luật đặt ra, lái xe sẽ bị tước một phần hoặc toàn bộ quyền cầm lái. Lỗi đi ngược chiều của nghệ sĩ Hồng Nga tương đương 2 điểm phạt. Bên cạnh chế tài pháp lý, cảnh sát còn chuyển thông tin vi phạm của người lái xe tới công ty bảo hiểm. Từ đó, công ty bảo hiểm sẽ tăng phí bảo hiểm, đưa ra yêu cầu thanh toán cao hơn đối với người lái xe không an toàn.

Trích đoạn hài kịch 'Ly rượu mừng xuân' Hồng Nga diễn cùng Minh Nhí:

Cẩm Loan