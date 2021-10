Lễ khai mạc trực tuyến triển lãm 'Chăn nuôi' dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn nông dân vừa khai mạc trên nền tảng zoom.

Trâu, bò, lợn, gà vốn là những vật nuôi không thể thiếu ở những vùng nông thôn hay miền núi nước ta, tại các gia đình khá giả hay nghèo khó. Sự gắn bó, yêu thương từ hai phía đã khiến chúng trở thành nhân vật chính xuất hiện trong văn học, thơ ca, hội họa và trong nền văn hóa dân gian Việt Nam.

Tác phẩm 'Học tập tốt, chăn nuôi tốt' của hoạ sĩ Tô Chiêm.

Người nghệ nhân xuất thân từ làng Đông Hồ vùng Kinh Bắc hay làng Kim Hoàng của xứ Đoài xưa, đến người kẻ chợ Hàng Trống của Hà Nội đã thể hiện các vật nuôi quen thuộc ấy bằng ngôn ngữ mộc mạc, tạo nên những bức tranh dân gian bình dị mà xúc động lòng người. Tiếp nối truyền thống của cha ông, những nghệ sĩ hiện đại Việt Nam, thông qua các tác phẩm đa dạng về phong cách lẫn loại hình, tiếp tục phản ánh vai trò của vật nuôi trong hoạt động sản xuất, sinh kế, đồng thời khẳng định mối quan hệ gần gũi, yêu thương giữa con người với vật nuôi.

Tác phẩm 'Làm vụ Đông thắng lợi' đẩy mạnh chăn nuôi của hoạ sĩ Thục Phi.

Phần triển lãm Chăn nuôi dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn nông dân do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên minh Đa dạng Sinh học Quốc tế và CIAT (Alliance of Bioversity International and CIAT) và Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) thực hiện. Triển lãm giới thiệu 52 hiện vật lựa chọn từ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, gồm tranh dân gian và tranh, tượng hiện đại, được trình bày theo 6 chủ đề: Giống di truyền; Sức khỏe vật nuôi; Cây thức ăn chăn nuôi; Chăn nuôi và môi trường; Chăn nuôi và sinh kế; Chăn nuôi và đời sống văn hóa.

Phát triển nhiều trại chăn nuôi gà của Nguyễn Tùng Lâm.

Bên cạnh phiên bản trực tuyến, triển lãm Chăn nuôi dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn nông dân cũng chọn ra và giới thiệu 60 poster (gồm 30 tác phẩm nghệ thuật do các họa sĩ Việt Nam sáng tác và 30 bức ảnh về chăn nuôi do người dân chụp), được trưng bày trực tiếp tại Sơn La trong vòng 2 tuần kể từ ngày 11/10/2021, nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm và tìm hiểu của công chúng địa phương.

Vài hình ảnh trưng bày trong triển lãm trực tuyến:

Tình Lê