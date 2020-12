Chào mừng năm mới 2021, Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền sẽ diễn từ 20h thứ Năm ngày 31/12/2020 tại khu vực hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (TP. Bắc Ninh).

Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền và ca múa nhạc chào năm mới 2021 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh; Đài PT&TH một số tỉnh trong khu vực tiếp sóng chương trình này.

Chương trình dự kiến có 3 phần với khoảng 15 tiết mục, có sự kết hợp vừa trên bờ vừa trên thuyền. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngoài chương trình hát Quan họ trên thuyền còn có các hoạt động văn hóa đường phố, giao lưu âm nhạc, nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian, gian hàng phục vụ... Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề "Bắc Ninh với vương triều Lý", triển lãm ảnh "Sắc màu quê hương Quan họ"... Kết thúc chương trình là màn bắn pháo bông nghệ thuật.

Hát Quan họ trên thuyền tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan

Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền là hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân chào mừng năm mới 2021. Đây là dịp để tỉnh Bắc Ninh quảng bá sâu rộng tới nhân dân trong tỉnh cũng như bạn bè trong nước và quốc tế về những giá trị đặc sắc và độc đáo của Dân ca Quan họ; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo tồn văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền, một số hoạt động văn hóa đường phố diễn ra vào 18 giờ 00, ngày 31/12/2020, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ; trục đường Nguyên Phi Ỷ Lan; Thư viện và Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh như: Giao lưu âm nhạc đường phố; nhảy dân vũ; các trò chơi dân gian; các gian hàng phục vụ; triển lãm ảnh du lịch “Sắc màu quê hương Quan họ”; trưng bày chuyên đề “Bắc Ninh với Vương triều Lý”; mở cửa phòng đọc phục vụ độc giả và các em thiếu nhi. Ngoài ra, vào buổi sáng cùng ngày tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức “Giải thể thao truyền thống tỉnh Bắc Ninh năm 2020”.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 chương trình Dân ca Quan họ trên thuyền và các sự kiện chào đón năm mới 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách khi thưởng thức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cùng các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch từ sớm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách.

Đình Sơn