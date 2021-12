"Thơm" là MV tiền tỷ mà Hà Nhi đặt nhiều tâm huyết cũng như dần tháo mác "ca sĩ cover".

Hà Nhi chính thức ra mắt MV Thơm – một bài dance lôi cuốn với hình ảnh gợi cảm. Với ca sĩ, “thơm” không chỉ mang nghĩa đen mùi hương. Trong MV, Hà Nhi xây dựng thông điệp “thơm” như tuyên ngôn của con gái thời hiện đại luôn tự tin vào những giá trị của mình dù trong hoàn cảnh nào.

Ca sĩ Hà Nhi (giữa) đọ sexy với Võ Hoàng Yến, Mâu Thủy.

Cách đây gần 1 năm, NTK Long Ng đặt Hà Nhi một bài hát để anh trình diễn bộ sưu tập của mình trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Ca sĩ đã chọn bài Thơm của tác giả Nam Nam (từng sáng tác ca khúc hit Truyền thái y) và thu về phản ứng nồng nhiệt ngoài mong đợi. Vì thế, cô quyết định đầu tư MV.

Chính từ show diễn của NTK Long Ng, Hà Nhi quen siêu mẫu Võ Hoàng Yến và á hậu Mâu Thủy. Cô đã mời hai đàn chị đóng MV như một kỷ niệm chung của cả ba. Hà Nhi hạnh phúc khi được Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy nhiệt tình diễn xuất. "Các chị đã nhường tôi đứng lên bục vì chiều cao của tôi khiêm tốn so với các chị", Hà Nhi tâm sự.

Vũ đạo trong MV thực hiện bởi biên đạo nhảy Quang Đăng. Hà Nhi cùng Quang Đăng và ê-kíp thống nhất không dùng vũ đạo có sẵn mà thể hiện thần thái trong từng động tác sao cho phù hợp với âm nhạc và hình ảnh. Nhờ Quang Đăng, cô đã có những buổi nhảy giải phóng hình thể và tự tin hơn.

Hà Nhi biến hóa với tóc dài.

Góp giọng trong bài Thơm là rapper Right - thí sinh King of Rap. Hà Nhi nói: “Khi xem những phần thi đầy ấn tượng của Right, tôi đã thích ngay và tin rằng anh ấy sẽ giúp Thơm thêm thăng hoa. Và tôi đã không nhầm, Right giúp ca khúc của tôi không chỉ "thơm" mà còn rất chất”.

Hà Nhi tâm sự, cô quay MV này không dễ dàng. Cô từng định sửa mũi để quay MV cho đẹp nhưng cuối cùng phải gác lại để dồn tiền cho MV. Quay MV xong, ca sĩ còn vỏn vẹn 5 triệu đồng. Nói về MV Dance, Hà Nhi muốn thử sức mình để tươi mới hơn. Cô vẫn yêu Ballad và sẽ ra sản phẩm dòng này sau.

Trích đoạn MV 'Thơm'

browser not support iframe.

Cẩm Loan