Nữ ca sĩ Celine Dion đã vừa viết lại lời ca khúc “My Heart Will Go On” để đưa ra thông điệp về việc cách ly chống dịch Covid-19.

“Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on” (tạm dịch: Dù gần hay xa, dù ở nơi đâu, trái tim này sẽ mãi thổn thức), câu hát quen thuộc trong ca khúc “My Heart Will Go On” nay đã được sửa thành “Near, far wherever you are... make sure you’re practicing social distancing!” (tạm dịch: Dù gần hay xa, dù đang ở đâu, hãy đảm bảo thực hiện cách ly xã hội).

Dịch Covid-19 đang tác động tới mọi mặt đời sống thường nhật, từ đời sống thường ngày cho tới… đời sống văn hóa - nghệ thuật. Ca khúc được yêu thích hàng đầu của thập niên 1990 - “My Heart Will Go On” - cũng “chịu” sự tác động ấy, ca khúc đã vừa được nữ ca sĩ Celine Dion “cải biên” phần lời để chuyển tải thông điệp về việc cách ly xã hội.

Nữ ca sĩ 52 tuổi đã đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại phần thể hiện ca khúc “My Heart Will Go On” của mình khi xưa trên tài khoản Instagram. “My Heart Will Go On” là ca khúc nhạc phim kinh điển của bộ phim “Titanic” (1997). Đi kèm với đoạn clip đăng tải, nữ danh ca chia sẻ phần lời ca khúc đã được “cải biên” bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cách ly lúc này.

Đăng tải của Celine Dion được thực hiện khi nhiều ngôi sao khác cũng đang nhắc nhở các fan của mình thông qua tài khoản mạng xã hội về tầm quan trọng của việc ở nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Về ca khúc nhạc phim kinh điển “My Heart Will Go On”, Celine Dion gần đây tiết lộ rằng cô thoạt tiên không hề muốn thu âm ca khúc nhạc phim cho bộ phim “Titanic”.

Dù vậy, chính chồng cô, người cũng đồng thời là quản lý của cô khi ấy - ông René Angélil - đã thuyết phục cô nên cố gắng thu âm thử một lần. Sau cùng, Celine cảm thấy may mắn vì chồng và các cộng sự đã không lập tức chiều theo ý kiến của cô khi ấy.

Celine giải thích tình huống lúc bấy giờ như sau: “Ca khúc không hấp dẫn đối với tôi. Có lẽ tôi cảm thấy mệt mỏi trong ngày hôm đó nên khi nhận được lời mời thể hiện ca khúc nhạc phim và ngó qua ca khúc, tôi không thấy hứng thú gì, chắc bởi tôi đang cảm thấy rất mệt.

“Chồng tôi liền nói: Hãy cố gắng hơn chút nữa. Chồng tôi là người trò chuyện với nhạc sĩ và rồi anh quay sang thuyết phục tôi: Hãy cố gắng thể hiện ca khúc này, hãy thử thực hiện một bản thu âm đơn giản, nhẹ nhàng thôi”.

Celine Dion còn cho biết một tình tiết thú vị hơn, đó là cô chỉ cần một lần thu âm duy nhất và bản thu âm đó sau này đã được thực hiện thành đĩa đơn, bán ra 18 triệu đĩa hát.

“Tôi chỉ thu âm ca khúc đó có một lần thôi nhưng họ xây dựng cả một dàn nhạc để hòa âm phối khí xung quanh phần thể hiện của tôi. Tôi không bao giờ phải hát lại một lần nào trong phòng thu cả. Thành ra bản thu âm thử mà chồng tôi đề nghị chính là bản thu âm chính thức được sử dụng. Nhưng sau lần thu âm đó, tôi đã hát lại ca khúc này đâu như... 3 tỷ lần”, Celine hài hước nói.

“My Heart Will Go On” sau đó đã giành được giải Oscar cho Ca khúc trong phim xuất sắc nhất hồi năm 1998, đồng thời thống trị tại giải Grammy 1999 khi giành về các giải như Thu âm của năm, Ca khúc của năm, Phần trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất được thể hiện bởi nữ ca sĩ, Bài hát xuất sắc nhất được sáng tác cho phim điện ảnh hoặc truyền hình.

“My Heart Will Go On” được xem như ca khúc nhạc phim kinh điển và trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc.

