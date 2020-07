Đáng chú ý, trong liveshow Dương Hoàng Yến còn thể hiện nhiều ca khúc đòi hỏi kỹ thuật khó như: I Will Always Love You' (Whitney Houston), 'Mơ' (Vũ Cát Tường), mashup 'Uptown Funk' – 'Bước đến bên em'… Đặc biệt ở cuối chương trình, Dương Hoàng yến còn ngẫu hứng biểu diễn ca khúc 'Despacito đình đám một thời. Dù là ca khúc tiếng Tây Ban Nha và không được luyện tập từ trước nhưng nữ ca sĩ vẫn hoàn thành xuất sắc.