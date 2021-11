Mang ca khúc Máu đỏ da vàng đến đêm chung kết The Heroes, Erik trở thành quán quân đầu tiên của chương trình. Uni5 và Mỹ Anh cũng xuất sắc với vị trí á quân.

Tối 27/11, tại đêm chung kết The Heroes, đội EZ! của Erik và Ninja Z trình diễn ca khúc Máu đỏ da vàng do DTAP sáng tác. Ca khúc với giai điệu sôi động, thể hiện được niềm tự hào của người con Việt Nam mang trong mình dòng máu đỏ da vàng.

Dàn ban giám khảo đưa ra những lời khen cũng như đánh giá cao thông điệp Erik muốn gửi gắm. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ: “Hôm nay bạn đã dành tình cảm rộng lớn hơn cho người Việt. Tôi thật sự rất vui vì thông điệp bạn lan tỏa”. Erik được đánh giá là “ngựa chiến” tại The Heroes 2021 khi giành được chiến thắng liên tiếp qua các vòng. Giọng ca Có tất cả nhưng thiếu anh liên tục biến hóa hình ảnh để chinh phục giám khảo và khán giả.

Để tranh đấu trong vòng chung kết, đội Đường số 10 của Ali Hoàng Dương và Duck V lựa chọn ca khúc Thiêu thân do Khắc Hưng sáng tác. Tiết mục mang đến hình ảnh ma mị khác biệt với những màn biểu diễn trước đó.

Giám khảo Vũ Cát Tường khen Ali Hoàng Dương có được những tố chất của một nghệ sĩ thực thụ: chiều sâu trong cảm xúc và cái tôi nghệ sĩ. “Anh nghĩ rằng hôm nay là tia sáng dẫn đường mới không chỉ cho Ali Hoàng Dương mà còn Erik. Tia sáng này chưa biết sẽ dẫn đi về đâu nhưng ít nhất mình vẫn lần theo tia sáng ấy”, Khắc Hưng chia sẻ khi chứng kiến hai thành viên của team mình chiến đấu với nhau ở trận chung kết.

Sự cân bằng đến từ số điểm của các master cũng như hội đồng giám khảo khiến kết quả của cặp đấu phụ thuộc vào điểm số đến từ 4 đội The Astro (Thanh Duy - NVM), Unimotion (Uni5 - Nemo), Orange Juice (Orange - Monotape) và Mỹ Anh phía sau hậu trường.

Theo kết quả được tổng hợp, Đường số 10 có 9,7844 điểm, EZ! có 9,881 điểm, qua đó Erik và Ninja Z giành chiến thắng chung cuộc, trở thành quán quân mùa đầu tiên của The Heroes.

Erik lên ngôi quán quân và Đức Phúc khóc vì thành công của người em thân thiết.

Tuần trước, khán giả cũng đã chứng kiến phần tranh tài kịch tính của 2 cặp đôi: Thanh Duy - Uni5, Orange - Mỹ Anh. Mỹ Anh và Uni5 đã chiến thắng đối thủ và là 2 á quân của chương trình.

Màn trình diễn sôi động của những chiến binh The Heroes.

Trong đêm chung kết với vai trò khách mời, các ca sĩ mang những màn trình diễn đầy sôi động. JSol đốt cháy sân khấu bằng ca khúc Trúng tim đen của nhạc sĩ Khắc Hưng. Lona với bài hát Thích hay yêu còn chưa biết do Đạt G sáng tác lại mang đầy chất tự sự của một cô gái. Han Sara biểu diễn ca khúc It's Alright do T.R.I sáng tác. VP Bá Vương đem đến hình ảnh chú sói lạnh lùng qua ca khúc mang tên Wolf (tạm dịch: Sói).

Tâm Như - Thảo Ngọc