MV “Em không sai chúng ta sai" là ca khúc đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa nam ca sĩ Erik và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Những bản hit nổi tiếng của Nguyễn Phúc Thiện do chính anh sáng tác và tham gia vào khâu sản xuất, hòa âm phối khí có thể kể đến như “Đừng yêu nữa, em mệt rồi" (Min), “Yêu là tha thu" (Only C), “Yêu không nghỉ phép" (Isaac), “Shh! Chỉ ta biết thôi" (OST Chị chị em em - Chi Pu)...