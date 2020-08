Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, nhạc sĩ An Hiếu cùng ekip của mình vừa giới thiệu MV hoạt hình Tình yêu lính công an dành tặng cho những chiến sĩ công an.

Tình yêu lính công an là một ca khúc pop với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi thể hiện sự hy sinh thầm lặng cũng như tình yêu của người chiến sĩ công an đối với công việc mang lại bình yên cho cuộc sống. Với chất trữ tình và lối viết hiện đại, văn minh, Tình yêu lính công an vượt qua ranh giới một bài hát về ngành nghề trở thành một ca khúc nhạc nhẹ rất dễ nghe và có thể phổ biến trong đời sống giới trẻ.

Nhạc sĩ An Hiếu, tác giả ca khúc chia sẻ: "Tình yêu lính công an được ra đời năm 2015 trong một chuyến đi thực tế sáng tác tại đơn vị Công an phía Bắc. Có thể nói tôi đã thu được rất nhiều cảm xúc và chất liệu quý ở dịp này. Và vừa rồi bài hát đã tặng thưởng giải A trong đợt xét chọn ca khúc tiêu biểu về đề tài CAND nhân dịp kỷ niệm 75 ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2020)".

Hình ảnh xúc động trong MV hoạt hình.

Tình yêu lính công an được thể hiện bởi Cát Tiên – Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2018 và Đinh Quang Đạt – Top 3 Vietnam Idol 2016. Điều đặc biệt ở sản phẩm âm nhạc này là MV được dựng thành phim hoạt hình khá ấn tượng.

“Đề tài người lính công an trong văn hoá nghệ thuật là tương đối khó thể hiện. Bởi vì bình thường khi người dân nhìn, nghĩ về hình ảnh người chiến sĩ công an luôn thấy vẻ nghiêm nghị, cương quyết với tội phạm và cũng không phải dễ tiếp cận. Và thường phim hoạt hình thường gắn với những câu chuyện cổ tích, những bài hát dành cho thiếu nhi. Vì công an hay bộ đội, giáo viên cũng khá quen thuộc nhưng đưa vào phim hoạt hình để viết lên câu chuyện trước giờ chưa có. Tuy nhiên, chính yếu tố này lại là điểm nhấn trong một câu chuyện hoạt hình được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc. Do đó tôi quyết định đầu tư để hoàn thiện sản phẩm này", nhạc sĩ An Hiếu nói.

Đây là sản phẩm hoạt hình do nhóm MP Media thực hiện. Nhóm này đã và đang đồng hành cùng nhạc sĩ An Hiếu không chỉ trong bài hát này mà còn cả series phim hoạt hình những ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ An Thuyên đã viết trước khi mất mà chưa kịp ra mắt công chúng.

Mai Linh