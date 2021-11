Lần đầu cất tiếng hát trước nhiều giọng ca quốc tế trên sân khấu Mỹ, Mỹ Anh vẫn tự tin toả sáng và không hề lép vế tại lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" ở Los Angeles, ngày 7/11.

Mỹ Anh hát tại lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" sân khấu Mỹ:

Bắt đầu lúc 6h sáng 8/11 (giờ Việt Nam), Mỹ Anh khuấy động không khí và khiến khán giả hò reo theo mình tại Lễ hội âm nhạc Head in the clouds được tổ chức bởi 88rising, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả quốc tế lẫn Việt Nam yêu thích như CL (2NE1), Keshi, Saweetie, Joji,...

Từ một nghệ sĩ có tính cách rụt rè, ngại khoe giọng và thiên về sản xuất, Mỹ Anh thay đổi, không chỉ mạnh bạo, tự tin trình diễn giọng hát mà với tiềm năng có sẵn, cô gái trẻ còn dần tự thách thức giọng hát tại các cuộc thi hay những chương trình giao lưu. Nhờ sự phá cách với những trải nghiệm trước đó, Mỹ Anh đã có màn trình diễn thuận lợi trên sân khấu Mỹ.

Mẹ của Mỹ Anh - ca sĩ Mỹ Linh - cho biết dù không được dự trực tiếp, chỉ xem online nhưng đã xúc động khóc "như trẻ con"." Không phải con hát mẹ khen hay mà live một set 5 bài thế này là đủ hành trang vào đời không phải ngại", nữ ca sĩ nhận xét con gái tiến bộ.

Bắt đầu bằng Can't hear a thing và kết thúc với Got you, màn biểu diễn của Mỹ Anh là sự kết hợp giúp cô thăng hoa với chất R&B riêng trong âm nhạc. Cả Pillars, Yên và Look easy là những mắt xích cực quan trọng tạo nên sự mượt mà cho màn trình diễn. Ba bài có độ khó về tiết tấu khá cao khi kỹ thuật hát ngắt chữ (staccato) được dùng cách liên tục mà vẫn chuẩn từng giao điệu theo ban nhạc.

Dù khá run và e dè lúc mới chuẩn bị hát, Mỹ Anh nhanh chóng lấy lại phong độ và tự tin giải phóng cơ thể lẫn giọng hát. Giọng hát chắc chắn, hơi thở vững vàng, cô không bị lỗi hát nào đáng kể khi đang thoả sức "bay" với các nhạc phẩm. Cuối phần trình diễn, cô chạy đến chia vui với anh rể - tay trống Eric Derwallis - thành viên trong ban nhạc hỗ trợ và ăn mừng cùng khán giả.

Khi nhận lời mời từ ban tổ chức hồi tháng 8, Mỹ Anh từng bật khóc vì hạnh phúc. Sau đó, cô luyện thanh với mẹ, đồng thời rèn thể lực và sang Mỹ đầu tháng 11 để chuẩn bị cho tiết mục. Phong độ mà Mỹ Anh mang đến Head in the clouds nổi bật và chất lượng, cho thấy tương lai đáng mong chờ của nền âm nhạc Việt ở thế hệ Gen Z khi Mỹ Anh là đại diện đáng tự hào của Việt Nam mang "chuông đi đánh xứ người".

Chương trình Head in the clouds diễn ra tại sân vận động Rose Bowl, đón hàng chục nghìn người xem. Người tới xem phải có xác nhận tiêm vaccine Covid-19, có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô yêu thích hát và sáng tác mang phong cách R&B với nội dung mang thông điệp tích cực.

Tiến Nguyễn - Việt Hùng