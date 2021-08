Sức khỏe của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ổn định sau khi trải qua ca phẫu thuật não. Tuy nhiên, anh vẫn hôn mê và được các bác sĩ tích cực theo dõi.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Trung Trực – chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, bạn thân của Trần Mạnh Tuấn - cho biết sức khỏe nam nghệ sĩ tiến triển khả quan sau gần một tuần nhập viện. Anh vừa thực hiện ca phẫu thuật não cách đây 48 tiếng song vẫn còn hôn mê. Nam nghệ sĩ hiện được các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) tích cực điều trị trong phòng hồi sức.

Sức khỏe Trần Mạnh Tuấn ổn định sau ca phẫu thuật não.

"Do có sẵn bệnh nền, thể trạng Trần Mạnh Tuấn không khỏe như người bình thường. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật não nhưng phải chờ 72 tiếng đồng hồ mới có thể đưa ra kết luận rõ ràng hơn. Tôi cũng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện 175 và được biết sức khỏe Tuấn có tín hiệu ổn định, não không còn tụ máu. Chúng ta cùng cầu nguyện để anh vượt qua được cơn bạo bệnh lần này", ông Trung Trực chia sẻ.

Chương trình âm nhạc online Nối vòng tay lớn do Trần Mạnh Tuấn làm giám đốc âm nhạc dự kiến diễn ra ngày 4/9 vừa thông báo hoãn lại. Tuy nhiên, ông Trực cho biết lý do tạm dừng dự án không phải do nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ.

"Tuấn đã hoàn thành xong 90% công việc của mình nên phần còn lại ê-kíp vẫn có thể tiếp tục được. Việc dời ngày tổ chức vì chúng tôi muốn chủ động với tình hình dịch bệnh của thành phố. Anh em chúng tôi cũng động viên nhau dành chương trình này tặng Tuấn nên phải biểu diễn thật hay. Tôi tin Tuấn sẽ xuất hiện trong đêm nhạc bằng cách này hay cách khác", ông Trực bày tỏ.

Chị Kiều Đàm Linh - bà xã của Trần Mạnh Tuấn vẫn kề cận bên giường bệnh chồng suốt những ngày qua.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, tối 17/8, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ Chị Kiều Đàm Linh - bà xã nam nghệ sĩ phát hiện anh bị đau đầu, sau đó ngã tại nhà riêng. Chị đã cùng người nhà nhanh chóng đưa anh vào Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Nam nghệ sĩ được chẩn đoán vỡ mạch máu não.

Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970, là nghệ sĩ saxophone hàng đầu của Việt Nam. Năm 2002, anh chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nam nghệ sĩ còn được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ, hoà âm và là nhà sản xuất âm nhạc.

Tổng số bản đĩa bán ra trong sự nghiệp của Trần Mạnh Tuấn lên đến hơn 700.000 bản, trong đó những album nổi tiếng như Về quê đạt con số gần 300 nghìn bản, Hạ trắng 200 nghìn bản. Anh còn được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam trao tặng danh hiệu là người sưu tập kèn cổ nhiều nhất Việt Nam với số lượng gần trăm cây kèn.

Trần Mạnh Tuấn biểu diễn trong bệnh viện dã chiến

browser not support iframe.

Thúy Ngọc