Sau màn trình diễn kết hợp rap với ca trù gây sốt trong tập 2 King Of Rap, Hoàng Lê Quân (R.E.V) lần đầu chia sẻ với VietNamNet quá trình sáng tác ca khúc này.

Qua 2 tập phát sóng, nhiều rapper tài năng lần lượt xuất hiện, nổi bật trong đó là nam rapper 25 tuổi đến từ Hà Nội - Hoàng Lê Quân (R.E.V). Trong tập 2 của King Of Rap, Hoàng Lê Quân (R.E.V) đã đốt cháy sân khấu bằng ca khúc rap kết hợp với ca trù Chí nam nhi, nhận được sự lựa chọn tuyệt đối từ bốn vị giám khảo. VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với Hoàng Lê Quân (R.E.V)

Tiết mục rap 'Chí nam nhi ' của Hoàng Lê Quân:

Muốn được đứng ở những vị trí xứng đáng hơn

- Cơ duyên nào đưa R.E.V đến với rap?

Năm 2014, tôi tham gia fan-meeting của rapper LK và may mắn được đứng trên sân khấu thể hiện lại ca khúc Ngọn nến trước gió trước thần tượng của mình. Một năm sau, đích thân anh LK giới thiệu tôi với tổ chức Ladykillah. Anh LK cũng là người chỉ dạy và hướng dẫn tôi những bước đi đầu tiên tại Ladykillah.

Tròn một năm sau, Ladykillah tổ chức cuộc thi Can you feel me để tìm kiếm lứa nghệ sĩ tiếp theo. Tôi may mắn giành giải quán quân của cuộc thi này. Sự ủng hộ và tin tưởng của khán giả cũng như anh chị em tại Ladykillah là nguồn động lực to lớn giúp tôi quyết tâm theo đuổi con đường trở thành rapper chuyên nghiệp.

- Mới đây bạn đã đổi nghệ danh từ R.E.V sang “Quân”, có phải “Quân” ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa hơn?

R.E.V là cái tên tôi sử dụng từ ngày đầu bước chân vào con đường âm nhạc. Khoảng thời gian làm nhạc với nghệ danh này tôi gặp khá nhiều khó khăn nên đầu năm 2020, tôi đã đổi nghệ danh thành “Quân” – tên thật của tôi. Với “Quân”, tôi muốn gạt tất cả khó khăn để bắt đầu lại với âm nhạc bằng hình ảnh nguyên bản nhất.

- Hiện nay, 2 show về rap đang nhận được nhiều sự quan tâm là Rap Việt và King Of Rap, tại sao R.E.V lựa chọn tham gia King Of Rap?

Tôi muốn có cơ hội được cọ xát với nhiều nghệ sĩ trong giới hơn để biết vị trí của mình nằm ở đâu. Hơn thế, xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia cũng là cách để tôi chứng minh bản thân mình với gia đình.

Còn về việc nhiều người so sánh hai chương trình King Of Rap và Rap Việt, tôi nghĩ cạnh tranh tạo ra sự phát triển. Mỗi chương trình có một mô-típ khác nhau, phù hợp với nhu cầu thưởng thức khán giả.

Cả hai chương trình đều đang làm rất tốt và có những thế mạnh riêng. Tuy nhiên với cương vị là một thí sinh, tôi vẫn thường xuyên quan sát phản hồi của khán giả. Biết đâu khán giả sẽ nhìn nhận lại cả hai chương trình trong những tập phát sóng tiếp theo?

R.E.V đốt cháy sân khấu King Of Rap với phần thể hiện ca khúc “Chí nam nhi”.

- Bốn thành viên của LOCOBoiz đều tham gia King Of Rap, điều này là thế mạnh hay sự bất lợi với bạn?



Từ khi thành lập đến nay, LOCOBoiz luôn sát cánh cùng nhau trong các dự án âm nhạc. Mỗi thành viên của nhóm mang một màu sắc khác nhau nhưng chưa thực sự thể hiện được cá tính riêng. Vì vậy thông qua chương trình King Of Rap, các thành viên muốn được thể hiện màu sắc cá nhân rõ nét hơn, được đứng ở những vị trí xứng đáng hơn.

- Đã có chỗ đứng nhất định trong cộng đồng rap, mục đích R.E.V và các thành viên LOCOBoiz đến với King Of Rap là gì?

Khi có những thông tin đầu tiên về cuộc thi King Of Rap, cả nhóm đều háo hức tham gia. Thậm chí một số thành viên của LOCOBoiz còn nhận được lời mời từ ban tổ chức. Tất cả các tiết mục dự thi đều được cả nhóm góp ý, tập luyện và xây dựng từ bản thô cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Cả nhóm thường xuyên “họp chiến thuật” với mong muốn đưa bốn thành viên vào vòng sâu nhất có thể, đánh bại các đối thủ còn lại. Việc “sứt mẻ” tình anh em sẽ không xảy ra, chỉ “sứt mẻ” vì góp ý sản phẩm cho nhau quá khắt khe thôi!

Các thành viên của nhóm LOCOBoiz.

- Trước đây LOCOBoiz từng gặp lùm xùm “đốt sách giáo khoa” trong một MV, scandal đó ảnh hưởng đến nhóm ra sao?

Những khán giả quan tâm đến LOCOBoiz đều biết sự thật về scandal năm ấy. Cả nhóm bị ảnh hưởng tâm lý không nhỏ nhưng đồng thời cũng lấy sự việc đó làm động lực để nỗ lực hơn nữa trong âm nhạc. Vượt qua giai đoạn khủng hoảng, LOCOBoiz đã cho ra mắt nhiều sản phẩm được đầu tư chỉn chu, tâm huyết. Bài học tôi rút ra được sau thị phi chính là: “Đoàn kết là sức mạnh” và “Rap saved my life” (Nhạc rap đã cứu cuộc đời tôi).

Ricky Star vừa là đối thủ, vừa là người đứng chung chiến tuyến

- Quá trình viết nhạc phẩm “Chí nam nhi” của R.E.V diễn ra như thế nào?

Ca trù là loại hình nghệ thuật dân gian hát nói với phong cách truyền đạt ngôn ngữ và giai điệu, nhịp rất phóng khoáng và đặc sắc. R.E.V cảm thấy yếu tố này của ca trù rất hợp với Rap và Hip Hop. Nguồn cảm hứng của ca khúc Chí nam nhi ra đời từ đó.

Tôi mất nửa năm đầu tiên để lên khung bài và hoàn thiện đoạn rap. Nửa năm tiếp theo dành cho việc nghiên cứu nhạc cụ và hoàn thành bản demo đầu tiên. Tuy nhiên, bản demo này vẫn chưa thể hiện rõ màu sắc ca trù nên cả một năm tiếp theo R.E.V dùng để kết hợp phần vocal nữ và đoạn melody ca trù trong bài.

Đây chính là khó khăn lớn nhất trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh đó, tôi bỏ nhiều công sức nghiên cứu về bài thơ của Nguyễn Công Trứ để truyền tải trọn vẹn tinh thần của sản phẩm gốc nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại của Hip hop và EDM.

- Nhiều khán giả cho rằng “Chí nam nhi” không phải sản phẩm đầu tiên rap được kết hợp với ca trù. Năm 2018 LOL CREW VÀ LOWKEY từng ra mắt một sản phẩm tương tự cũng mang tên “Chí nam nhi”. Đây là sự trùng hợp tình cờ hay có mối liên quan khác?

Thực chất bản Chí nam nhi đó vẫn là của tôi. LOWKEY là nhóm tôi và producer của bài Chí nam nhi là Snoweed (Trần Quốc Hưng) tham gia năm 2018. Nhóm nhảy LOL CREW đã xin phép sử dụng bài hát trong MV nên mới có cái tên LOL CREW và LOWKEY từ đó.

R.E.V nhận được sự đồng tình tuyệt đối của bốn vị giám khảo với ca khúc “Chí nam nhi”.

Ở King Of Rap, càng vào sâu R.E.V càng thấy mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng. Vì vậy tôi “đề phòng” nhưng cũng ngưỡng mộ khả năng của các thí sinh khác. Đối thủ tôi “ngại” chạm mặt nhất tại King Of Rap thực ra chính là các thành viên LOCOBoiz.

- Bạn nghĩ ai là “đối thủ” mình cần để mắt đến trong King of Rap cũng như Rap Việt?

Tôi không là thí sinh của chương trình Rap Việt nên khó đánh giá được ai là “đối thủ” của mình. Tuy nhiên, Ricky Star thực sự là một thí sinh đáng gờm. Tôi luôn theo dõi và ủng hộ Ricky bởi anh là một trong số những người anh em của tôi.

- Trong tương lai, R.E.V có dự định kết hợp các chất liệu văn hoá – văn học dân gian khác với rap, giống như chất liệu Ricky Star đã khai thác với “Bắc Kim Thang”?

Việt Nam còn rất nhiều chất liệu có thể kết hợp với màu sắc Hip hop. Những người cùng làm chung một dòng nhạc như tôi và anh Ricky Star vừa là “đối thủ”, vừa đứng chung trên một chiến tuyến. Trước mắt trong thời gian tới, tôi sẽ cho ra mắt MV ca khúc Chí nam nhi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉn chu nhất, hy vọng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Hạnh Hạnh