Với 37% lượt bình chọn từ khán giả, giám khảo và các HLV, Seachains chính thức lên ngôi quán quân của Rap Việt mùa 2. Về nhì là Blacka, với 26% bình chọn.

Tối 26/1, chung kết xếp hạng Rap Việt mùa 2 diễn ra với chiến thắng thuộc về Seachains - đội huấn luyện viên Karik. Blacka và B-Wine lần lượt dừng chân ở vị trí á quân và quý quân của chương trình. Các thí sinh còn lại gồm Hoàng Anh, B-Wine, Lil Wuyn, VSoul, D-Low, Kellie nhận giải đồng hạng ấn tượng.

Quán quân Rap Việt mùa 2 - Seachains.

Trải qua 15 tập phát sóng, Rap Việt mùa 2 mang đến những tiết mục ấn tượng và sự trưởng thành của các thí sinh qua các vòng thi đấu. Cuộc đua chinh phục ngôi vị quán quân được quyết định bởi 60% bình chọn của khán giả, 40% còn lại thuộc về giám khảo và các HLV.

Trong phần mở màn của đêm chung kết xếp hạng, HLV Wowy và Blacka mang đến tiết mục mở màn sáng tạo với tiếng chú bạch tuộc đồ chơi trong bản rap Tâm trong tim. Ý tưởng này được HLV Wowy đưa ra khi chiêu mộ Blacka và thực hiện trong đêm chung kết khiến Binz không khỏi thích thú.

Chủ nhân hit Bigcityboi chia sẻ: "Lúc đầu, khi nghe Wowy nói sẽ mang tiếng của con bạch tuộc vào tôi hoàn toàn tin điều đó. Tôi biết Wowy sẽ làm như vậy nhưng không ngờ là nó lại buồn cười và tinh tế đến mức độ này".

Lần đầu ngồi ghế nóng Rap Việt, giám khảo LK chứng minh đẳng cấp khi kết hợp cùng Lil’Wuyn - thành viên đội Rhymastic trong bản rap Hết nấc. Sau khi thưởng thức tiết mục, JustaTee hào hứng khẳng định LK luôn là thần tượng của anh ngay từ những ngày đầu yêu rap đến tận bây giờ.

Bên cạnh đó, giọng ca Thằng điên còn nhận xét Lil’ Wuyn “như hổ được thả về rừng” khi xuất sắc trong việc tạo nên bản nhạc với những phân đoạn chuyển flow cực nuột.

Nhận nhiều ý kiến trái chiều khi không thể đưa những thí sinh mạnh vào chung kết, Binz cùng học trò Kellie mang đến Do it for fly team như một câu trả lời cho tất cả lùm xùm. Đây là sự lột xác của Binz khiến HLV Wowy bất ngờ khi "lão đại" luôn đinh ninh trong đầu rằng đội bạn sẽ trình diễn một bản rap tình cảm.

Từng nhận nón vàng từ JustaTee để bước vào chung kết, Hoàng Anh có cơ hội đứng chung sân khấu kết hợp cùng đàn anh với bản rap Úi giời. Không nhiều lời, Rhymastic khẳng định đây là bản hit được tạo ra bởi “ông hoàng R&B” và 1 chiến binh tuyệt vời của team Wowy.

Phần trình diễn tiếp theo của bộ ba thầy trò Rhymastic.

B-Wine, Vsoul khiến các giám khảo, HLV cổ vũ nồng nhiệt và dành lời cảm ơn sâu sắc cho sự chân thành mà đội Thiện Âm Thanh mang đến qua bản rap Hoan hô. Nhận xét về tiết mục, Karik cho biết đây là ca khúc rất dễ khuấy động mọi người đứng lên cổ vũ với những lời hoan hô.

Ngoài ra, giọng ca Người lạ ơi cũng không quên dành sự cảm ơn đến team Rhymastic vì thay các rapper gửi lời tri ân đến các nhân viên hậu trường - những người góp phần tạo nên thành công và sự tỏa sáng cho các thí sinh.

Cuối cùng, thầy trò Karik và ca sĩ Tuấn Khanh có một màn trình diễn đầy thăng hoa qua bản ra Khắc cốt ghi tâm. Đây là màn trình diễn được giám khảo LK nhận xét trọn vẹn 100% về mặt cảm xúc khi hình ảnh 10 năm của Karik đã quay trở lại bên cạnh hai mảnh ghép tuyệt vời - Dlow với Seachains.

Trong đêm chung kết, các thí sinh Rap Việt mùa 1 trở lại với vai trò khách mời, mang những màn trình diễn đầy sôi động. Quán quân DC - nghệ danh mới của Dế Choắt đốt cháy sân khấu bằng ca khúc Giơ tay lên. Tlinh mang đến hình tượng quyến rũ trong bản rap Single lady (Gái độc thân). Ricky Star tái hiện hình ảnh của anh từng được 4 HLV quăng nón vàng sau tiết mục Bắc kim thang ở Rap Việt mùa một.

Trúc Thy