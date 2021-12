Nhạc sĩ Phú Quang - một người con yêu Hà Nội thiết tha đã ra đi khiến nhiều nghệ sĩ xót xa.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào lúc 8h45p ngày 8/12, hưởng thọ 72 tuổi. Là những nghệ sĩ gắn bó nhiều với âm nhạc của Phú Quang, ca sĩ Ngọc Anh 3A, Tấn Minh, Thanh Lam dù đã biết tin người nhạc sĩ đã nằm viện nhiều tháng chữa bệnh nhưng nay khi nghe tin ông qua đời cũng không khỏi xót xa, bàng hoàng khi một "người con của Hà Nội" đã ra đi.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A - người thể hiện thành công nhiều ca khúc của Phú Quang chia sẻ trên trang cá nhân về sự ra đi của nhạc sĩ tài hoa: ''Rồi cuối cùng người cũng bỏ ta đi. Vớt vãi mãi còn câu ca ở lại. Tạm biệt chú thương yêu của cháu. Tạm biệt người nhạc sĩ tài hoa của những bản tình ca không bao giờ tắt! Hẹn kiếp sau cháu vẫn sẽ ngân mãi những nốt nhạc thiết tha này''.

Tấn Minh: Mỗi tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang là một câu chuyện đời

Tôi đang mất tinh thần dù hôm qua cũng biết tin chú yếu. Khi nói về nhạc sĩ Phú Quang, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu bởi có quá nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ đáng kính này. Tôi và nhạc sĩ Phú Quang quá hiểu nhau. Ngoài tình cảm đồng nghiệp, tôi coi ông như người chú, người thầy có thể chia sẻ mọi chuyện trong âm nhạc và cuộc sống.

Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhạc sĩ Phú Quang luôn luôn là người tin tưởng tôi. Nhạc sĩ là người khó tính, điều đó hẳn các ca sĩ làm việc với ông đều biết. Với tôi, khi đưa ca khúc mới, có hai lần là ông tới phòng thu cùng tôi để xem cách tôi hát. Và chỉ sau hai lần đó, tôi được ông tin tưởng tuyệt đối.

10 năm nay, gần như các ca khúc mới của ông khi ra đời, tôi sẽ là người hát đầu tiên. Mỗi tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang là một câu chuyện đời, mỗi người khi nghe tác phẩm của ông đều thấy mình ở đâu đó, rất gần gũi và đời sống. Các tác phẩm của ông sẽ sống mãi theo thời gian.

Thanh Lam: Buồn vì người con yêu Hà Nội tha thiết đã ra đi

Tôi quá bất ngờ trước sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang. Ông nằm viện suốt hai năm nhưng chúng tôi gần như không được vào thăm, phần do Covid-19, phần do ông nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi làm việc nhiều với nhạc sĩ Phú Quang trong các show diễn, ông thực sự tâm huyết với âm nhạc của Việt Nam. Phú Quang có quá nhiều bài hát về Hà Nội và thật buồn khi một người con yêu Hà Nội tha thiết như ông lại ra đi. Nhưng tôi tin là với những đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phú Quang sẽ về một cảnh giới an lành. Nơi đó, ông vẫn thoả sức sáng tác như đã từng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: Vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Quang!

Người yêu nhạc cả nước vừa chia tay vị nhạc sĩ tài hoa với trái tim dành trọn cho Hà Nội. Những ca khúc của ông đã đi dọc theo tuổi trẻ của tôi cũng như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa. Tôi đã hát Điều giản dị trong ngày thi vào trường Nhạc viện Hà Nội, để từ ấy bước vào thế giới âm nhạc mà mình mơ ước từ nhỏ.

Tôi đã sởn gai ốc khi nghe NSND Lê Dung hát "người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm" (Khúc mùa thu - lời thơ: Hồng Thanh Quang) trong một đêm hòa nhạc chừng năm 1994, đó cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào Nhà hát Lớn Hà Nội.



Tình khúc 24, Nỗi nhớ, Đâu phải bởi mùa thu... rất nhiều ca khúc của Phú Quang đã đồng hành cùng tôi trong quá trình học tập; đồng thời cũng là người bạn tâm giao, làm đẹp thêm cho đời sống tinh thần của cá nhân tôi.

Rất nhiều lần tiếp xúc cộng tác với ông trong các sản phẩm âm nhạc của NXB Âm nhạc - Dihavina nơi tôi gắn bó hơn 10 năm, hoặc trong các album do Phú Quang tự sản xuất. Trong lĩnh vực biểu diễn, chỉ một lần duy nhất trong đời đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Phú Quang cũng cách nay gần 10 năm, khi ấy tôi được mời làm người dẫn chương trình và Phú Quang là khách mời trong một chương trình âm nhạc diễn giải dành cho tuổi trẻ, học sinh, sinh viên Hà Nội tổ chức tại Cung Văn hóa Thanh niên Hà Nội (Số 1 Tăng Bạt Hổ). Cả hai cùng trò chuyện về âm nhạc Hà Nội, về sáng tác của Phú Quang.

Nhiều khi ta hay nghĩ nhạc của Phú Quang không được phong phú về màu sắc, hay thậm chí cứ tạm gọi là một màu. Nhưng thực tế, đó lại là đóng góp lớn nhất của ông. Màu sắc âm nhạc trữ tình, tự sự và đoạn điệp khúc bùng nổ cảm xúc là một trong những đặc trưng Phú Quang. Nó phù hợp với "gu" nghe nhạc của người Việt. Phú Quang đã nắm bắt được, hoàn chỉnh và đưa nó đến mức độ phổ cập, "mặc định" với cái tên Phú Quang. Em ơi Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Nỗi nhớ mùa đông, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Chiều phủ Tây Hồ, Biển nỗi nhớ và em... rất nhiều ca khúc của Phú Quang sẽ còn cháy mãi trong trái tim người yêu nhạc.

