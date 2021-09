Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và quỹ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức. Do giãn cách kéo dài, đêm nhạc phải dời lại 3 lần và dự kiến diễn ra tối 26/9.

Dự kiến ban đầu, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sẽ góp mặt với tiết mục Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn), tri ân những người mẹ làm bác sĩ, y tá. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ bị đột quỵ và đang điều trị tại bệnh viên nên mạch chương trình phải thay đổi. Những ngày qua, bệnh tình anh có sự chuyển biến tích cực khiến nhiều đồng nghiệp vui mừng.

Ông Nguyễn Trung Trực - đại diện ban tổ chức cho hay Trần Mạnh Tuấn sẽ xuất hiện trong đêm nhạc nhưng không biểu diễn. "Tuấn đã hoàn thành xong 90% công việc của mình nên phần còn lại ê-kíp vẫn có thể tiếp tục được. Anh em chúng tôi cũng động viên nhau dành chương trình này tặng anh nên phải biểu diễn thật hay. Tôi tin anh sẽ xuất hiện trong đêm nhạc bằng cách này hay cách khác", ông chia sẻ với VietNamNet.

Nghệ sĩ tham gia còn có những tên tuổi như: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thanh Ngân, NSƯT Thanh Lam, Vân Khánh, gia đình Cẩm Vân - Khắc Triệu, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Tùng Dương cùng những gương mặt trẻ: TLinh, Hà Lê, Lân Nhã, Mỹ Anh... Chương trình do Quang Dũng đạo diễn, Trần Mạnh Tuấn làm giám đốc âm nhạc.

Các nghệ sĩ ở hai, miền Nam Bắc cất tiếng ca để truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Ê-kíp tốn nhiều công sức để thực hiện đêm nhạc trong điều kiện giãn cách kéo dài. Bên cạnh lo phần âm thanh, dàn dựng, họ phải xin giấy phép di chuyển đến nhiều nơi như bệnh viện dã chiến, khu cách ly, phong tỏa để ghi hình làm tư liệu.

Các tiết mục được trình diễn trong chương trình cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Mỗi nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà đóng vai trò người kể chuyện chia sẻ những tâm tư về cuộc sống, người dân, sự tri ân lực lượng tuyến đầu và đội ngũ tình nguyện viên chống dịch. Những người thực hiện kỳ vọng đêm nhạc sẽ là "liều vắc-xin" tinh thần hữu hiệu cho khán giả ngay thời điểm này.

Thúy Ngọc

