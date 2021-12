Chuỗi chương trình 'Phòng trà online' số 4 chủ đề "Đêm Giáng sinh ngọt ngào" với hai giọng ca Trung Quân và Văn Mai Hương khép lại thành công tối 25/12.

Khác những số trước, Phòng trà online số 4 diễn ra tại Hà Nội là chương trình thuần túy trực tuyến. Trung Quân và Văn Mai Hương đã hát mà không có khán giả, thậm chí là khách mời, xem trực tiếp.

Đêm nhạc chủ đề Đêm Giáng sinh ngọt ngào diễn ra vào đúng tối 25/12. Hai ca sĩ đã thể hiện những bài Giáng sinh "kinh điển" như We wish you a merry Christmas, I'll home for Christmas, Santa Claus is coming to town, Rockin' around the Christmas tree và The Christmas song trong tiết trời se lạnh ở một công viên.

Trung Quân và Văn Mai Hương.

Trung Quân và Văn Mai Hương là những giọng ca đi lên bằng thực lực. Họ hát live tốt là điều không bàn cãi. Dù vậy, phần thể hiện của cả hai trong đêm Phòng trà online đã vượt ngoài mong đợi của người yêu nhạc.

Bên cạnh các bài Giáng sinh, Trung Quân hát các bài hit của mình như Trót yêu, Dấu mưa,... còn Văn Mai Hương hát Cầu hôn, Trên câu cầy bên sông,Hương,... Không ai bảo ai mà cả hai đều biến tấu, xử lý bài hit một cách mới mẻ, hấp dẫn thay vì hát "sao y" bản thu. Trung Quân và Văn Mai Hương mượn biến tấu để khoe giọng, trưng trổ kỹ thuật.

Trong đó, Văn Mai Hương gần như tạo ra phiên bản khác hẳn cho I'll home for Christmas của Michael Bublé. Bài hát 39 từ phổ biến bậc nhất nước Mỹ này được Văn Mai Hương "phá nát" bằng cách lý xử cao trào, những nốt cao mạnh mẽ và cảm xúc mãnh liệt. Cách ca sĩ biến tấu bài I'll home for Christmas có thể chưa thật sự hợp nhưng không gây phản cảm hay khó chịu với người nghe.

Văn Mai Hương hát "I'll home for Christmas":

Điều đáng nói, Trung Quân và Văn Mai Hương đã hát rất phiêu, tương tác duyên dáng dù không có khán giả trước mặt mình. Họ đã nhập tâm vào từng tiết mục của mình dù không nhận được tiếng vỗ tay, hò hét và tình cảm trực tiếp từ phía đối diện.

Đây cũng là đêm nhạc đầu tiên mà Trung Quân và Văn Mai Hương hát cùng nhau. Hai ca sĩ cùng bước ra từ mái nhà Vietnam Idol 2010, từng có nhiều dịp song ca nhưng rốt cuộc tất cả đều không thành. Và chính trong đêm Phòng trà online số 4, hai người đã lần đầu hòa giọng trong ca khúc The Christmas song sau hơn 10 năm quen thân nhau.

Văn Mai Hương bồi hồi khi hát trong đêm Giáng sinh ở quê hương Hà Nội.

Âm nhạc và âm thanh là điểm cộng của chương trình. Ban nhạc của Vĩnh Tâm đã bắt kịp, thậm chí nâng đỡ, cho giọng hát của hai ca sĩ thích feel, biến tấu liên tục. Âm thanh phát trực tiếp của một đêm nhạc ngoài trời đã được truyền đến tai người nghe trọn vẹn cả những nốt trầm nhất.

Cẩm Loan