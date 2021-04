Angelina Jolie quay lại với thể loại phim hành động sau 11 năm vắng bóng kể từ phim 'Salt' ra mắt năm 2010

browser not support iframe.

Chia tay thế giới cổ tích đầy mê hoặc của Maleficent hay Come Away, tháng 5 này, Angelina Jolie sẽ trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm hành động giật gân mới của đạo diễn Taylor Sheridan mang tên Those Who Wish Me Dead (Những kẻ nguyền ta chết).

Trong phim, Angelina Jolie sẽ hóa thân vào vai Hannah, một lính cứu hỏa nhảy dù vào đám cháy rừng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của ba người mà cô không kịp cứu thoát trong một đám cháy trước đó. Hannah tình cờ gặp gỡ một cậu bé 12 tuổi hoảng loạn và không còn nơi nào để đi.

Sau khi chứng kiến một vụ giết người man rợ, cậu bé đã phải chạy trốn khỏi những tên sát thủ đang truy lùng mình trong đám cháy rừng đầy giận giữ. Số phận cậu bé được đặt vào tay Hannah, chuyên gia sinh tồn ở những tình huống như thế này.

Nhân vật của Angelina Jolie trong phim có tạo hình rắn rỏi. Trong phần mở đầu của đoạn giới thiệu, Angelina Jolie thể hiện diễn xuất nội tâm đáng nể khi khắc họa một Hannah đầy day dứt khi không thể cứu được những nạn nhân trong một đám cháy cô từng tham gia cứu hộ.

Phần sau của trailer là màn rượt đuổi đầy căng thẳng giữa Hannah, Connor khỏi những kẻ sát nhân man rợ đang truy lùng cậu bé. Như để “tăng độ khó cho game”, chúng không thương tiếc phóng hỏa tại một góc rừng, từ đó tạo nên một vụ hỏa hoạn khủng khiếp. Giữa ngọn lửa hung tàn đang chực chờ nuốt chửng, Hannah và Connor phải tìm cách để không lọt vào tầm mắt “những kẻ nguyền họ chết”.

Những kẻ nguyền ta chết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Michael Koryta - người cũng đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch của phim. Taylor Sheridan - đạo diễn phim - đã từng được đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm và sở hữu những tác phẩm tiêu biểu như Hell or High Water hay Wind River.

Những kẻ nguyền ta chết đánh dấu sự trở lại của bà mẹ 6 con ở thể loại phim hành động sau 11 năm vắng bóng. Ở tuổi 46, Những kẻ nguyền ta chết vẫn thể hiện đẳng cấp diễn xuất qua những phân đoạn hành động khó đòi hỏi thể lực tốt cũng như những cảnh nội tâm khó. Phim dự kiến khởi chiếu từ 14/5/2021.

Quỳnh An