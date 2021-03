Trong số hơn 100 tập của Star Trek: The Next Generation, Patrick Stewart vào vai Thuyền trưởng Picard. Tập yêu thích nhất của Patrick là “The Inner Light” không chỉ vì nội dung sâu sắc, mà trong một số cảnh, ông còn được diễn cùng với con trai Daniel. Con trai của Stewart đóng vai con trai ông trong “Vũ trụ thay thế”. Patrick và Daniel Stewart còn diễn cùng nhau trong bộ phim hài Blunt Talk của Starz.