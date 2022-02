Chỉ đạo võ thuật của 'Ngôi trường xác sống' cũng chính là người đảm nhận phần hành động của phim hành động '578: Phát đạn của kẻ điên' có sự góp mặt của hoa hậu H'hen Niê.

Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead) là series phim mới nhất về chủ đề xác sống của Hàn Quốc phát hành trên nền tảng Netflix. Ngay khi 12 tập ra mắt cuối tháng 1 vừa qua, phim đã nhanh chóng giành vị trí số 1 tại Netflix Hàn Quốc và nhiều quốc gia. Ngôi trường xác sống hiện đang giữ vị trí số 1 trong Top 10 chương trình truyền hình hàng đầu của Netflix toàn cầu.

Cảnh trong phim 'Ngôi trường xác sống'.

Không chỉ gây ấn tượng bởi đề tài zombie với sự khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội nổi cộm như mặt trái của con người, bạo lực học đường, gian lận, lợi ích nhóm, Ngôi trường xác sống còn thu hút người xem với những cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa nhóm học sinh và zombie. Việc vận dụng bối cảnh một cách tinh tế công thêm sự tận dụng linh hoạt các đạo cụ thân thuộc trong trường học làm vũ khí chiến đấu với zombie càng làm tăng thêm tính kịch tính cho bộ phim.

Bất ngờ khi chỉ đạo võ thuật của Ngôi trường xác sống cũng chính là người đảm nhận phần hành động của phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên có sự góp mặt của hoa hậu H'hen Niê.

Trong Ngôi trường xác sống, đạo diễn Oh Sea Young đã sử dụng vũ khí như bàn ghế, khay cơm... thì trong 578 ông đã sáng tạo đòn đánh sở trường với nhiều thứ vũ khí từ đĩa ăn, cà lê răng cưa, kìm hạng nặng, kiếm, súng... được thể hiện qua những màn võ thuật thực chiến dưới nước, đối kháng tay không. Đặc biệt, các phân cảnh rượt đuổi và đụng nhau giữa dàn xe phân khối lớn và container trên đường núi đều được dàn dựng và quay thật trên hiện trường bên bờ vực sâu thay vì sử dụng kỹ xảo.

Đạo diễn Oh Se Young từng chia sẻ ông và ekip của mình (Triple A) đã mất gần 1 năm để hoàn thành việc lên ý tưởng, thiết kế và quay các phân cảnh hành động của bộ phim Ngôi trường xác sống, tương đương thời gian thực hiện trong dự án 578. Ông cũng gửi lời cám ơn đến khán giả Việt vì đã dành nhiều tình cảm cho bộ phim Ngôi Trường xác sống và hy vọng 578 cũng sẽ được yêu thích khi ra mắt vào cuối tháng 3 tới.

Trailer phim '578: Phát đạn của kẻ điên'

Quỳnh An