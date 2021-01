Nữ diễn viên Tanya Roberts qua đời ở tuổi 65 sau vài ngày điều trị tại bệnh viện vì bị ngã quỵ tại nhà sau đi dạo.

Truyền thông nước ngoài đưa tin, Bondgirl Tanya Roberts đã qua đời ở tuổi 65 hôm 3/1 tại bệnh viện sau thời gian bị đột quỵ. Theo TMZ, đại diện của Tanya Roberts cho biết, nữ diễn viên đã ngã quỵ tại nhà sau khi dắt chó đi dạo vào ngày 24/12. Bà được đưa đến bệnh viện và đặt máy thở nhưng không hồi phục.

Bondgirl Tanya Roberts trong phim 'A View to a Kill'.

Cái chết của nữ diễn viên được cho là không liên quan gì đến dịch bệnh Covid-19. Trước khi ra đi, bà vẫn thường xuyên tương tác với fan qua mạng xã hội.

Tanya Roberts sinh ra tại TP.New York vào năm 1955. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò người mẫu quảng cáo. Trước khi được biết đến như một diễn viên Hollywood, Tanya Roberts đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm trên sân khấu Broadway.

Nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình trong sự nghiệp. Một trong những vai diễn để đời của Tanya Roberts là Stacey Sutton trong loạt phim 007 A View to a Kill. Ngoài danh xưng "Bond girl" gắn liền với tên tuổi, Roberts được biết đến với vai diễn Midge Pinciotti trong That '70s Show, vai Julie Rogers trong Charlie's Angels.

Một số vai diễn nổi bật của bà cũng được đánh dấu trong các bộ phim truyền hình gồm: The Love Boat, Fantasy Island, Jack and Mike, LA Law, Tales From the Crypt, Diagnosis Murder và Barbershop.

browser not support iframe.

Tanya Roberts trong trích đoạn phim 'A View to a Kill'

Hà Lan