Trong khi Trung tâm chiếu phim quốc gia vẫn đang chờ quyết định hoạt động trở lại thì CGV, Galaxy, BHD đã lên lịch mở cửa toàn bộ hệ thống rạp chiếu trên toàn quốc từ 9/5.

Tiến hành xịt khử khuẩn tại cụm rạp CGV.

Sau khi các cụm rạp CGV tại TP.HCM đóng cửa từ 15/3 thì các cụm rạp còn lại ở Hà Nội và trên toàn quốc cũng đã ngừng hoạt động từ 28/3 đến nay để phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19. Sau khi Thủ tướng chỉ thị cho mở cửa trở lại các dịch vụ không thiết yếu, CGV đã có thông báo mở cửa cụm rạp tại Lạng Sơn từ 8/5 và kế đó là tất cả các rạp chiếu trên hệ thống toàn quốc từ 9/5.

Do hiện tại tất cả các bộ phim lớn của Hollywood cũng như Việt Nam đã hoãn chiếu nên các cụm rạp chủ yếu chiếu lại các phim cũ. Lịch phát hành dự kiến trong tuần này gồm các phim: The Dustwalker; Honest Candidate; Fast & Furious: Hobbs & Shaw; Johnny English; The Invisible Man; Tháng năm rực rỡ; Anh trai yêu quái.

Tuy mở cửa trở lại nhưng CGV cũng đưa ra hàng loạt các biện pháp để bảo đảm an toàn như: Giãn cách ghế ngồi trong phòng chiếu, Giãn cách vị trí xếp hàng tại quầy vé và bắp nước; Giãn cách các vị trí ngồi chờ tại khu vực sảnh; Sử dụng màn kháng khuẩn trên các tay cầm và cánh cửa ra vào rạp; Quy định bắt buộc mang khẩu trang đối với nhân viên và khách hàng; Thực hiện xịt khuẩn tại các phòng chiếu; Kiểm tra thân nhiệt nhân viên trước khi vào ca làm. Nhân viên rạp được trang bị khẩu trang y tế khi làm việc, được yêu cầu rửa tay và sát khuẩn 20 phút 1 lần trong ca làm việc cũng như được trang bị đầy đủ kỹ năng trong trường hợp khách hàng nghi ngờ nhiễm bệnh.

Nhân viên TTCPQG tiến hành vệ sinh ghế ngồi để chuẩn bị đón khán giả

Trong khi đó, đại diện của Trung tâm chiếu phim Quốc gia (TTCPQG) cho biết vẫn đang đợi quyết định chính thức để mở cửa trở lại. Thời gian qua dù không đón khách nhưng các nhân viên của Trung tâm vẫn liên tục tiến hành khử trùng, vệ sinh rạp chiếu, ghế ngồi. Tất cả đều háo hức chờ ngày làm việc trở lại.

Hệ thống Lotte Cinema cũng mới có thông báo mở cửa lại ở Thái Bình và chưa đề cập đến việc mở cửa các rạp ở Hà Nội. Tuy nhiên cụm rạp này cũng đưa ra hàng loạt quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho khán giả cũng như nhân viên rạp chiếu khi hoạt động trở lại.

Hàng loạt quy định an toàn được đưa ra tại hệ thống Lotte Cinema.

Trong khi đó, hệ thống rạp Galaxy, BHD đều đã có thông báo hoạt động lại từ 9/5.

Mỹ Anh