Vượt mặt Kim Hee-ae, Lee Byung-hun, Hyun Bin, tài tử Song Joong Ki trở thành nam diễn viên có mức cát-xê khủng nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.

Ngày 29/9, bản tin TMI News của đài Mnet công bố bảng xếp hạng top 11 sao xuất sắc nhất nửa đầu năm 2021. Theo đó, Song Joong Ki đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách.

Theo nguồn tin, thu nhập của nam diễn viên tăng vọt sau khi phim truyền hình Vincenzo công chiếu. Song Joong Ki có mức cát-xê 180 triệu won (hơn 3,5 tỷ VNĐ) cho mỗi tập phim Biên niên sử Arthdal(Arthdal chronicles) và lên đến 200 triệu won (hơn 4 tỷ VNĐ) với mỗi tập phim Vincenzo. Tổng số tiền anh thu về khoảng 4 tỷ won (hơn 80 tỷ VNĐ) trong suốt 20 tập phim.

Song Joong-ki hiện là sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc.

Mức cát-xê hiện tại của Song Joong Ki được cho là cao hơn đáng kể so với chị đại Kim Hee-ae, đàn anh Hyun Bin hay nam tài tử Lee Byung Hun.

Năm 2020, Kim Hee-ae đứng đầu bảng xếp hạng nữ diễn viên hot nhất Hàn Quốc với bộ phim Thế giới hôn nhân (The World of the Married) nhưng chỉ thu về khoảng 80 triệu won (khoảng 1,5 tỷ VNĐ) mỗi tập. Nam tài tử Hyun Bin nhận được 150-170 triệu won (khoảng 2,8 đến 3,2 tỷ VNĐ) từ Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you), trong khi Lee Byung Hun nhận được 150 triệu won (khoảng 2,8 tỷ VNĐ) mỗi tập từ phim Quý ngày Ánh dương (Mr. Sunshine).

Song Jong Ki góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, điển hình là vai diễn ấn tượng - Đại úy Yoo Si-jin trong phim Hậu duệ mặt trời.

Song Joong Ki xác nhận sẽ thủ vai nam chính trong bộ phim “Chaebol family’s youngest son” (tạm dịch: Cậu út nhà tài phiệt) của đài JTBC. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên, kể về một thư ký trung thành bất ngờ trở thành người thế mạng và bị giết bởi gia đình tài phiệt mà anh trung thành suốt 10 năm. Người đàn ông sau đó tái sinh thành con trai út Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) của gia đình tài phiệt và lên kế hoạch trả thù, rửa sạch tội oan.

Thảo Mi

Theo KBIZoom