20 liên hoan phim lớn nhất thế giới quyết định bắt tay nhau để thực hiện sự kiện chưa từng có trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Sự kiện thảm đỏ tại LHP lớn luôn thu hút các sao tham gia.

Tribeca Enterprises và YouTube vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện LHP ảo "We Are One: A Global Film Festival" kéo dài 10 ngày từ 29/5-7/6 hoàn toàn miễn phí cho khán giả toàn cầu. Sự lan tràn của virus corona trên toàn thế giới buộc các LHP lớn năm nay phải ngưng tổ chức do các sự kiện này thường thu hút lượng người tham gia lớn.

Các LHP hàng đầu thế giới như Toronto, Cannes, Sundance, Venice, Berlin, Tokyo và New York cũng sẽ góp chương trình tham gia sự kiện chưa từng có này. Các nhà tổ chức "We Are One: A Global Film Festival" hy vọng sự kiện sẽ có số tiền lớn để góp cho Tổ chức Y tế thế giới cũng như khuyến khích người xem trên toàn cầu ủng hộ cho các quỹ chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa rõ có phim nào tham gia liên hoan phim "We Are One: A Global Film Festival" hay không. Và hiện cũng chưa rõ sự kiện này sẽ có sự góp mặt của những ngôi sao nào để thu hút công chúng bởi phim ảnh và các ngôi sao luôn là yếu tố hấp dẫn nhất của các LHP.

Mỹ Anh - Theo AP