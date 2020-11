Sau một thời gian chinh chiến tại các rạp chiếu Thái Lan, bộ phim hài hành động My God! Father (Đừng gọi anh là bố) giữ thành tích top 1 doanh thu phòng vé và chuẩn bị cập bến rạp Việt, hứa hẹn tạo nên cơn sốt mới

Được làm lại từ bộ phim Trung Quốc Đạp sóng rẽ gió với diễn xuất thuyết phục của hàng loạt tên tuổi lớn như Đặng Siêu, Bành Vu Yến, Triệu Lệ Dĩnh, Đừng gọi anh là bố cũng nắm giữ trong tay dàn diễn viên đình đám của Thái Lan.

Bộ phim được đánh giá là phim điện ảnh bom tấn đáng mong đợi nhất năm 2020 của Thái.

Đây là lần đầu tiên 3 đài truyền hình lớn của nền công nghiệp giải trí Thái Lan bắt tay để tạo nên một siêu phẩm hài hành động gây bão doanh thu phòng vé. Nam thần truyền hình Pope Thanawat (CH3), “Ông hoàng phòng vé” Ter Chantavit (One31) cùng Mỹ nhân Sammy Cowell (CH7) sẽ dẫn dắt khán giả xuyên không ngược về những năm 1990 và cùng trải nghiệm câu chuyện dở khóc dở cười của một tay đua dân chơi vô tình ngược dòng quá khứ và gặp lại bố mình.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách xứ Chùa Vàng.

Trong phim, Pope vào vai Got, một tay đua cừ khôi có mối quan hệ không mấy hoà thuận với bố ruột, còn “người yêu Mai Davika” Ter Chantavit nhận nhiệm vụ cao cả hơn, anh sẽ hoá thân thành Prem – bố của Got. Cả hai luôn xảy ra những bất đồng quan điểm và thường xuyên cãi vã, Got luôn mong mỏi được gặp lại mẹ của mình – người mà từ lúc lọt lòng cậu vẫn chưa được một lần nhìn thấy.

Một tai nạn xe hơi xảy ra và đưa Got trở về khoảng thời gian bố anh vẫn còn trẻ. Lúc này, bố Prem đang hẹn hò với Bew (Sammy thủ vai) – một bà chủ quán bar xinh đẹp và cá tính. Got vô tình trở thành bạn chí cốt của bố và nhiều chuyện khôi hài xảy ra từ đây. Thông qua chuyến xuyên không kỳ diệu này, Got có cơ hội gặp lại được mẹ và hiểu hơn về câu chuyện đằng sau tính cách cộc cằn của bố mình.

Cảnh phim như phim hành động Mỹ.

Đừng gọi anh là bố ra rạp Việt từ ngày 13/11/2020.

Quỳnh An